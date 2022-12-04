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Блинкен рассказал об альтернативе признанию России "спонсором терроризма"
Блинкен рассказал об альтернативе признанию России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 04.12.2022
Блинкен рассказал об альтернативе признанию России "спонсором терроризма"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию РФ "страной-спонсором терроризма". РИА Новости, 04.12.2022
2022-12-04T20:04
2022-12-04T20:04
2022-12-04T20:04
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию РФ "страной-спонсором терроризма"."Мы постоянно рассматриваем, какие меры можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения "страной-спонсором терроризма", у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели", - сказал Блинкен в интервью CNN.Ранее в администрации заявляли, что США не станут признавать РФ "страной-спонсором терроризма", потому что подобное назначения "свяжет руки" мировому сообществу в поиске путей разрешения кризиса вокруг Украины.
https://ria.ru/20221125/rezolyutsiya-1834345266.html
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в мире, энтони блинкен, россия, сша, украина
В мире, Энтони Блинкен, Россия, США, Украина
Блинкен рассказал об альтернативе признанию России "спонсором терроризма"
Блинкен: конгресс США работает над альтернативой признанию России "спонсором терроризма"