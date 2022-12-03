https://ria.ru/20221203/tekhnologii-1836117043.html
Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий
Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий
Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:29
2022-12-03T17:29
2022-12-03T17:31
дмитрий чернышенко
россия
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Мы должны уметь замещать любую технологию и делать так, как нам выгоднее, а не впадать в колониальную зависимость от каких-то технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании в рамках II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".При этом он отметил, что денег в России в сравнении с топовыми странами, вкладывающими в науку, меньше, однако цели, по мнению Чернышенко, вполне достижимы и они требуют "героических усилий".Более четырёх тысяч участников из разных стран приехали в Сириус на II Конгресс молодых учёных. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году.
https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий чернышенко, россия, образовательный центр "сириус"
Дмитрий Чернышенко, Россия, Образовательный центр "Сириус"
17:29 03.12.2022 (обновлено: 17:31 03.12.2022)
Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий
Чернышенко: надо уметь замещать технологии, а не впадать в "колониальную" зависимость
СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы должны уметь замещать любую технологию и делать так, как нам выгоднее, а не впадать в колониальную зависимость от каких-то технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании в рамках II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".
При этом он отметил, что денег в России в сравнении с топовыми странами, вкладывающими в науку, меньше, однако цели, по мнению Чернышенко, вполне достижимы и они требуют "героических усилий".
Более четырёх тысяч участников из разных стран приехали в Сириус на II Конгресс молодых учёных. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году.