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Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий - РИА Новости, 03.12.2022
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Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий
Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий - РИА Новости, 03.12.2022
Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий
Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:29
2022-12-03T17:31
дмитрий чернышенко
россия
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Мы должны уметь замещать любую технологию и делать так, как нам выгоднее, а не впадать в колониальную зависимость от каких-то технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании в рамках II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".При этом он отметил, что денег в России в сравнении с топовыми странами, вкладывающими в науку, меньше, однако цели, по мнению Чернышенко, вполне достижимы и они требуют "героических усилий".Более четырёх тысяч участников из разных стран приехали в Сириус на II Конгресс молодых учёных. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году.
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дмитрий чернышенко, россия, образовательный центр "сириус"
Дмитрий Чернышенко, Россия, Образовательный центр "Сириус"
17:29 03.12.2022 (обновлено: 17:31 03.12.2022)
 
Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий

Чернышенко: надо уметь замещать технологии, а не впадать в "колониальную" зависимость

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкВице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых ученых в парке "Сириус"
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых ученых в парке Сириус - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых ученых в парке "Сириус"
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы должны уметь замещать любую технологию и делать так, как нам выгоднее, а не впадать в колониальную зависимость от каких-то технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании в рамках II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".
При этом он отметил, что денег в России в сравнении с топовыми странами, вкладывающими в науку, меньше, однако цели, по мнению Чернышенко, вполне достижимы и они требуют "героических усилий".
Более четырёх тысяч участников из разных стран приехали в Сириус на II Конгресс молодых учёных. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году.
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