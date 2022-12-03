https://ria.ru/20221203/tekhnologii-1836117043.html

Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий

Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий - РИА Новости, 03.12.2022

Чернышенко призвал не впадать в "колониальную" зависимость от технологий

Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:29

2022-12-03T17:29

2022-12-03T17:31

дмитрий чернышенко

россия

образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Россия должна уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Мы должны уметь замещать любую технологию и делать так, как нам выгоднее, а не впадать в колониальную зависимость от каких-то технологий", - сказал Чернышенко на пленарном заседании в рамках II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".При этом он отметил, что денег в России в сравнении с топовыми странами, вкладывающими в науку, меньше, однако цели, по мнению Чернышенко, вполне достижимы и они требуют "героических усилий".Более четырёх тысяч участников из разных стран приехали в Сириус на II Конгресс молодых учёных. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году.

https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

дмитрий чернышенко, россия, образовательный центр "сириус"