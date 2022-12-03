Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221203/ranenyy-1836125103.html
При обстреле Горловки пострадал мужчина
При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 03.12.2022
При обстреле Горловки пострадал мужчина
Мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:29
2022-12-03T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Курдюмовка Никитовского района Горловки по улице Орджоникидзе ранен мирный мужчина, 1972 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
18:29 03.12.2022
 
При обстреле Горловки пострадал мужчина

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранение получил мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Курдюмовка Никитовского района Горловки по улице Орджоникидзе ранен мирный мужчина, 1972 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 16:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала