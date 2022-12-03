https://ria.ru/20221203/ranenyy-1836125103.html

При обстреле Горловки пострадал мужчина

При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 03.12.2022

При обстреле Горловки пострадал мужчина

Мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T18:29

2022-12-03T18:29

2022-12-03T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Курдюмовка Никитовского района Горловки по улице Орджоникидзе ранен мирный мужчина, 1972 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина