https://ria.ru/20221203/ranenyy-1836125103.html
При обстреле Горловки пострадал мужчина
При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 03.12.2022
При обстреле Горловки пострадал мужчина
Мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T18:29
2022-12-03T18:29
2022-12-03T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Курдюмовка Никитовского района Горловки по улице Орджоникидзе ранен мирный мужчина, 1972 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Горловки пострадал мужчина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранение получил мирный житель