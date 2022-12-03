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Пожар в здании Микояновского мясокомбината полностью потушен
Пожар в здании Микояновского мясокомбината полностью потушен - РИА Новости, 03.12.2022
Пожар в здании Микояновского мясокомбината полностью потушен
Пожар в здании Микояновского мясокомбината в Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T00:08
2022-12-03T00:08
2022-12-03T00:08
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на территории микояновского мясокомбината
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в здании Микояновского мясокомбината в Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Здание Микояновского мясокомбината загорелось на улице Талалихина, дом 41, строение 16 вечером в пятницу, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти. Возгорание, по данным столичного главка МЧС, произошло на пятом этаже и на крыше здания на общей площади около 300 квадратных метров. Возгорание локализовали в 22.59 мск, а в 23.04 мск ликвидировали открытое горение. Столичная прокурата сообщала, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара."В 23.16 мск на месте пожара объявлена полная ликвидация. Причина (пожара - ред.) устанавливается", - говорится в сообщении. .
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на территории микояновского мясокомбината
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на территории Микояновского мясокомбината
Пожар в здании Микояновского мясокомбината полностью потушен
Пожар в здании Микояновского мясокомбината в Москве полностью локализован