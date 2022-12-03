https://ria.ru/20221203/myasokombinat-1836032665.html

Пожар в здании Микояновского мясокомбината полностью потушен

Пожар в здании Микояновского мясокомбината полностью потушен - РИА Новости, 03.12.2022

Пожар в здании Микояновского мясокомбината полностью потушен

Пожар в здании Микояновского мясокомбината в Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T00:08

2022-12-03T00:08

2022-12-03T00:08

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на территории микояновского мясокомбината

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836019198_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6c343ad7ee22cc8fb632b5bc2e5ed706.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пожар в здании Микояновского мясокомбината в Москве полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Здание Микояновского мясокомбината загорелось на улице Талалихина, дом 41, строение 16 вечером в пятницу, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти. Возгорание, по данным столичного главка МЧС, произошло на пятом этаже и на крыше здания на общей площади около 300 квадратных метров. Возгорание локализовали в 22.59 мск, а в 23.04 мск ликвидировали открытое горение. Столичная прокурата сообщала, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара."В 23.16 мск на месте пожара объявлена полная ликвидация. Причина (пожара - ред.) устанавливается", - говорится в сообщении. .

https://ria.ru/20221202/pozhar-1836026233.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на территории микояновского мясокомбината