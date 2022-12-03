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В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 03.12.2022
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В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 03.12.2022
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву
ЕC должен сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T21:41
2022-12-03T21:57
в мире
урсула фон дер ляйен
ирландия
украина
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ЕC должен сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен ирландский политик Майкл Макнамара.В своем выступлении на совместном заседании парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства страны в Евросоюзе, председатель ЕК призвала местное правительство поддерживать Киев и правительство Владимира Зеленского."Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны", — заявил Макнамара.Он отметил, что "Евросоюз был создан, чтобы поддерживать мир во всем мире", и попросил фон дер Ляйен не отклоняться от этого курса.В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20221203/ursula-1836069395.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, ирландия, украина
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Ирландия, Украина
21:41 03.12.2022 (обновлено: 21:57 03.12.2022)
 
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву

Ирландский политик Макнамара осудил ЕС за разжигание конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ЕC должен сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен ирландский политик Майкл Макнамара.
В своем выступлении на совместном заседании парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства страны в Евросоюзе, председатель ЕК призвала местное правительство поддерживать Киев и правительство Владимира Зеленского.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 10:44
Британия набросилась на фон дер Ляйен за одну фразу об Украине
"Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны", — заявил Макнамара.
Он отметил, что "Евросоюз был создан, чтобы поддерживать мир во всем мире", и попросил фон дер Ляйен не отклоняться от этого курса.
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Вчера, 18:14
Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенИрландияУкраина
 
 
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