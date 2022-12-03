https://ria.ru/20221203/irlandiya-1836147093.html

В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву

В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 03.12.2022

В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву

ЕC должен сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T21:41

2022-12-03T21:41

2022-12-03T21:57

в мире

урсула фон дер ляйен

ирландия

украина

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ЕC должен сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен ирландский политик Майкл Макнамара.В своем выступлении на совместном заседании парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства страны в Евросоюзе, председатель ЕК призвала местное правительство поддерживать Киев и правительство Владимира Зеленского."Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны", — заявил Макнамара.Он отметил, что "Евросоюз был создан, чтобы поддерживать мир во всем мире", и попросил фон дер Ляйен не отклоняться от этого курса.В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221203/ursula-1836069395.html

https://ria.ru/20221203/ukraina-1836123000.html

ирландия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, урсула фон дер ляйен, ирландия, украина