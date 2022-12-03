21:41 03.12.2022 (обновлено: 21:57 03.12.2022)
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Киеву
Ирландский политик Макнамара осудил ЕС за разжигание конфликта на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время неформального саммита ЕС в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ЕC должен сменить воинственную риторику в адрес России и поспособствовать мирному урегулированию украинского кризиса, сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен ирландский политик Майкл Макнамара.
В своем выступлении на совместном заседании парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства страны в Евросоюзе, председатель ЕК призвала местное правительство поддерживать Киев и правительство Владимира Зеленского.
"Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны", — заявил Макнамара.
Он отметил, что "Евросоюз был создан, чтобы поддерживать мир во всем мире", и попросил фон дер Ляйен не отклоняться от этого курса.
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.