https://ria.ru/20221203/donbass-1836104211.html
Путин со временем посетит Донбасс, заявили в Кремле
Путин со временем посетит Донбасс, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2022
Путин со временем посетит Донбасс, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:15
2022-12-03T16:15
2022-12-03T16:17
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221202/voennyy-1835976680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, Россия
16:15 03.12.2022 (обновлено: 16:17 03.12.2022)
Путин со временем посетит Донбасс, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Песков: Путин со временем посетит Донбасс