https://ria.ru/20221203/donbass-1836104211.html

Путин со временем посетит Донбасс, заявили в Кремле

Путин со временем посетит Донбасс, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2022

Путин со временем посетит Донбасс, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:15

2022-12-03T16:15

2022-12-03T16:17

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин со временем посетит Донбасс, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221202/voennyy-1835976680.html

донбасс

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донбасс, россия