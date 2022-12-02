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Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным - РИА Новости, 02.12.2022
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Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным
Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным - РИА Новости, 02.12.2022
Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным
"Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим, заявила руководитель информационной РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:23
2022-12-02T17:34
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим, заявила руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе**.По ее словам, "фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции". Ведущая подчеркнула, что из-за этого высказывания у зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, но это не так."Дождь"* после начала российской спецоперации работает в Латвии. Как сообщил в пятницу глава Национального совета по СМИ Иварс Аболиньш, власти оштрафовали телеканал на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России.Аболиньш подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию "Дождя"* в стране аннулируют.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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в мире, дождь (телеканал), латвия, москва, россия
В мире, Дождь (телеканал), Латвия, Москва, Россия
16:23 02.12.2022 (обновлено: 17:34 02.12.2022)
 
Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным

Ведущего телеканала "Дождь" уволили после слов о помощи российским военным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь"*
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип телеканала "Дождь"*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим, заявила руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе**.
По ее словам, "фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции".

"В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя"* считает его единственно верным и возможным", — отметила Котрикадзе**.

Ведущая подчеркнула, что из-за этого высказывания у зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, но это не так.
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"Дождь"* после начала российской спецоперации работает в Латвии. Как сообщил в пятницу глава Национального совета по СМИ Иварс Аболиньш, власти оштрафовали телеканал на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России.
Аболиньш подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию "Дождя"* в стране аннулируют.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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