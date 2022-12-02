https://ria.ru/20221202/zhurnalistika-1835927238.html

Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным

Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным - РИА Новости, 02.12.2022

Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным

"Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим, заявила руководитель информационной РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:23

2022-12-02T16:23

2022-12-02T17:34

в мире

дождь (телеканал)

латвия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Дождь"* прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим, заявила руководитель информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе**.По ее словам, "фраза эта ошибочная и категорически неприемлемая для всей редакции". Ведущая подчеркнула, что из-за этого высказывания у зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии, но это не так."Дождь"* после начала российской спецоперации работает в Латвии. Как сообщил в пятницу глава Национального совета по СМИ Иварс Аболиньш, власти оштрафовали телеканал на десять тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России.Аболиньш подчеркнул, что после следующего нарушения лицензию "Дождя"* в стране аннулируют.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* СМИ, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html

https://ria.ru/20221021/inoagenty-1825771967.html

латвия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дождь (телеканал), латвия, москва, россия