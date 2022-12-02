https://ria.ru/20221202/zhku-1835942065.html

Более 200 тысяч заявок на субсидии по ЖКУ подали жители Подмосковья

Более 200 тысяч заявок на субсидии по ЖКУ подали жители Подмосковья - РИА Новости, 02.12.2022

Более 200 тысяч заявок на субсидии по ЖКУ подали жители Подмосковья

Более 200 тысяч жителей Московской области оставили заявки на получение льгот при оплате коммунальных услуг. Это можно сделать в онлайн-формате, а сервис... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:58

2022-12-02T16:58

2022-12-02T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более 200 тысяч жителей Московской области оставили заявки на получение льгот при оплате коммунальных услуг. Это можно сделать в онлайн-формате, а сервис предпроверки упростил процедуру, сообщил телеканал "360".По данным мингосуправления региона, получение субсидий по ЖКУ стало самой популярной услугой на портале Подмосковья. Также там появился сервис, который проверяет, не подавал ли пользователь заявление ранее, уточнила глава министерства Надежда Куртяник."Сейчас заполнить электронную форму очень просто: банковские реквизиты система проверит автоматически, также не нужно сверять документы в МФЦ. Следует лишь дождаться ответа от ведомства", – рассказала она.Претендовать на льготы могут те жители региона, чьи счета на оплату ЖКУ составляют не менее 22% от общего дохода семьи.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)