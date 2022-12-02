https://ria.ru/20221202/zaryadedekabr-1835792692.html

Уникальный рояль и симфония Малера: лучшие концерты декабря в Зарядье

Уникальный рояль и симфония Малера: лучшие концерты декабря в Зарядье - РИА Новости, 02.12.2022

Уникальный рояль и симфония Малера: лучшие концерты декабря в Зарядье

Бетховен на уникальном инструменте 1900 года, продолжение цикла "Малер", самая масштабная оратория Баха и детский музыкальный спектакль – в течение последнего... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:28

2022-12-02T11:28

2022-12-02T11:28

культпоход

зарядье

александр рудин

musica viva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835786611_0:105:3269:1944_1920x0_80_0_0_d8a94a94e664f35b65f4c0702d16a0bd.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Бетховен на уникальном инструменте 1900 года, продолжение цикла "Малер", самая масштабная оратория Баха и детский музыкальный спектакль – в течение последнего месяца года в Концертном зале Зарядье выступят лучшие музыканты. 20 декабря на этой сцене откроется "Московский зимний музыкальный фестиваль", который продлится до конца января. Однако, помимо фестиваля, в афише Зарядья есть события, которые нельзя пропустить. Подробности – в материале РИА Новости.Бетховен и старинный рояль4 декабряВ первые выходные декабря в Зарядье выступит один из самых известных музыкантов, специализирующихся на аутентичном исполнительстве, когда музыка определенной эпохи звучит на историческом инструменте. Имя Алексея Любимова хорошо известно меломанам. Великолепный пианист, он стоял у истоков этого направления в России и создания факультета исторического и современного исполнительского искусства в Московской консерватории – единственного в России факультета, где учат игре на старинных инструментах.Вместе с оркестром Musica Viva под руководством Александра Рудина пианист исполнит Третий фортепианный концерт Бетховена. Также прозвучит увертюра Бетховена "Кориолан". Во втором отделении концерта будет исполнена Первая симфония Шумана.Однако главным, если можно так сказать, "героем" этого вечера станет рояль "Беккер" 1900 года выпуска из коллекции исторических фортепиано известного собирателя и реставратора инструментов Алексея Ставицкого.Фирма "Беккер" была основана в России в 1841 году немецким фортепианным мастером Якобом Беккером. Его инструменты считались лучшими, поставлялись, в том числе, императорскому двору. Фирма просуществовала вплоть до 1917 года и потом была переименована в "Красный Октябрь". До революции на фабрике было произведено множество прекрасных инструментов. "На этих инструментах играли и Скрябин, и Рахманинов, за ними сочиняли Чайковский и Танеев", – говорит Алексей Любимов. Однако, инструментов "Беккер" сохранилось очень мало.Рояль 1900 года, который будет звучать в Зарядье, впервые был продемонстрирован публике в 2011 году на концерте в Московской консерватории. В 2021 году, когда отмечалось 250-летие со дня рождения Бетховена, на однодневном "Людвиг-фесте" этот инструмент звучал вновь – Алексей Любимов исполнял на нем музыку Бетховена. Несмотря на то, что эпоху, в которую жил композитор, и год создания этого инструмента разделяет почти столетие, фортепиано показалось Любимову подходящим для исполнения произведений венского классика."Этот рояль отвечает характеру музыки Бетховена и принципам подачи произведения в большом зале. Он "пробивает" оркестр и дает такие нюансы, которые совершенно невозможны на современном инструменте. Но, с другой стороны, если бы я использовал инструмент времени Бетховена, звук бы, наверное, мог потеряться. Этот рояль по ощущению очень графический", – подчеркивает он. Инструмент будет привезен на один вечер в Зарядье специально для этого концерта.Малер. Продолжение17 декабряВ Большом зале Концертного зала Зарядье продолжается самый важный тематический цикл этого сезона – "Малер". На сей раз прозвучит Седьмая симфония автрийского композитора. В течение сезона на этой сцене должны быть сыграны все симфонии Малера в исполнении разных оркестров. Ни один коллектив и дирижер в цикле не повторяется. Благодаря этому грандиозному замыслу, публика сможет услышать все симфоническое наследие композитора, которое некоторые музыковеды рассматривали как единое целое, "грандиозную философскую поэму".В этот вечер на сцену выйдет Симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского, для которого Малер, по его словам, – один из любимых композиторов.Седьмая симфония – чисто инструментальное произведение австрийского композитора, тогда как в других симфониях он зачастую использовал солистов и хор. Малер предпочитал большие составы оркестров, в этой партитуре он использовал необычные инструменты. В соответствии с характером двух частей – ноктюрнов – композитор включил в оркестр прутья, пастушьи колокольчики, стальные бруски, мандолину и гитару.Бах и Рождество21 декабряДля Концертного зала Зарядье стало уже хорошей традицией в канун новогодних праздников ставить в афишу концерты, на которых звучит рождественская музыка классиков. Незадолго до Рождества по григорианскому календарю прозвучит одно из самых известных и торжественных по характеру сочинений Баха – "Рождественская оратория". Написанная в 1734 году, она и по сей день часто исполняется именно в период, связанный с этим важным христианским праздником.Музыка прозвучит в исполнении камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и вокального ансамбля INTRADA. Дирижировать будет Джереми Уолкер. В качестве визуального сопровождения задуман видеоряд, состоящий из оживших полотен великих мастеров на рождественские сюжеты.Особое внимание стоит обратить на солистов. Сопрано Диляра Идрисова известна как прекрасная исполнительница музыки эпохи барокко. Меццо-сопрано Полина Шамаева – победительница телевизионного проекта "Большая опера" и солистка московского театра Новая Опера. Бас-баритон Игорь Подоплелов и тенор Михаил Нор запомнились московской публике по недавнему участию в еще одном исполнении баховского сочинения – в октябре на сцене Зарядья звучали "Страсти по Иоанну", этот концерт можно смело назвать одним из главных концертных событий музыкального сезона.Детский "Волшебный оркестр"10 и 11 декабряДетские новогодние представления стали хорошей традицией для Концертного зала "Зарядья". В этом году на праздничный спектакль детей можно повести уже в первой половине декабря. В Большом зале будут показывать спектакль "Волшебный оркестр: космическое путешествие для всей семьи" – проект Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина и "Странствующих кукол господина Пэжо". Это настоящий театр карнавальный культуры, старейший уличный театр России, созданный почти 30 лет назад. Актеры черпают вдохновение в барочной опере, историческом фехтовании, восточных боевых искусствах, средневековых миниатюрах и цирковой эстетике Федерико Феллини.Постановка перенесет зрителей в межгалактический музыкальный крейсер, который отправится к созвездию Большой Валторны. Сопровождать путешественников будет музыка великих композиторов: Прокофьева, Гайдна, Дебюсси, Дунаевского, Штрауса, Моцарта и Чайковского.Мастер-классы6 и 15 декабряКонцертный зал Зарядье совместно с музыкальным международным фестивалем ArsLonga в этом сезоне запустил очень важное направление работы – мастер-классы известных исполнителей. В декабре пройдет два события этой серии. Так, 6 декабря занятие проведет петербургский скрипач Андрей Баранов – выдающийся солист, победитель более, чем 20 международных конкурсов. Он активно концертирует и преподает, начав педагогическую деятельность в 23 года.А 15 декабря мастер-класс проведет гобоистка Мария Сурначева, которая свою первую победу на международном конкурсе одержала в возрасте 13 лет. Получив образование в Германии, она в 18 лет стала первым гобоем оркестра Нижней Саксонии. В настоящее время Сурначева является солисткой старейшего симфонического оркестра Швейцарии, а также солисткой оркестра Нижегородского театра оперы и балета.

https://ria.ru/20221125/schelkunchikmamt-1834211350.html

https://ria.ru/20221129/razumnyykinematograf-1835039659.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, зарядье, александр рудин, musica viva