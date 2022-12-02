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Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.12.2022
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Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону
Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.12.2022
Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону
Выставка "Военная операция глазами журналистов ростовского филиала "Российской газеты" открылась в пятницу в Донской государственной публичной библиотеке,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:32
2022-12-02T16:32
ростовская область
игорь гуськов
ростов-на-дону
донецк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Выставка "Военная операция глазами журналистов ростовского филиала "Российской газеты" открылась в пятницу в Донской государственной публичной библиотеке, сообщает правительство региона.По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, выставка производит мощное эмоциональное впечатление. "Фотографии, представленные журналистами и фотокорреспондентами, отражают те события, которые происходили и происходят сейчас на Донбассе. В этих работах вся правда: с одной стороны - в фотографиях отражена война, боевые действия, боль и ужас, связанные с ними, с другой стороны - показаны ростки мирной жизни и человеческие взаимоотношения, сострадание, любовь, надежда на мирное будущее", - сказал он на открытии.Особенностью экспозиции является то, что рядом с каждым фото размещен QR-код. С помощью смартфона посетитель может попасть в тот день и место, где сделан снимок, услышать позицию героев, прочитав репортаж на странице сайта издания. Также на выставке размещены другие экспонаты: бронежилет военного корреспондента весом 45 килограмм, который может примерить каждый желающий, скульптуры донецкого мастера из стальных гильз.C первых дней конфликта в июле 2014 года военкоры - авторы выставки - оказались в гуще событий, работали там все восемь лет. Они застали и начало проведения специальной военной операции. За это время они выпустили сотни репортажей, опубликовали десятки документальных видеороликов и тысячи фотографий. Пять журналистов награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" и орденами Дружбы.Выставка продлится до 20 декабря.
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игорь гуськов, ростов-на-дону, донецк, луганск
Ростовская область , Игорь Гуськов, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск
16:32 02.12.2022
 

Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Выставка "Военная операция глазами журналистов ростовского филиала "Российской газеты" открылась в пятницу в Донской государственной публичной библиотеке, сообщает правительство региона.
"На фотовыставке представлены десятки работ из Донецка, Луганска, Мариуполя. Журналисты собрали свои снимки, чтобы рассказать без слов и лишних эмоций о том, как воюют, борются за жизнь, за мирное будущее без нацизма", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, выставка производит мощное эмоциональное впечатление. "Фотографии, представленные журналистами и фотокорреспондентами, отражают те события, которые происходили и происходят сейчас на Донбассе. В этих работах вся правда: с одной стороны - в фотографиях отражена война, боевые действия, боль и ужас, связанные с ними, с другой стороны - показаны ростки мирной жизни и человеческие взаимоотношения, сострадание, любовь, надежда на мирное будущее", - сказал он на открытии.
Особенностью экспозиции является то, что рядом с каждым фото размещен QR-код. С помощью смартфона посетитель может попасть в тот день и место, где сделан снимок, услышать позицию героев, прочитав репортаж на странице сайта издания. Также на выставке размещены другие экспонаты: бронежилет военного корреспондента весом 45 килограмм, который может примерить каждый желающий, скульптуры донецкого мастера из стальных гильз.
C первых дней конфликта в июле 2014 года военкоры - авторы выставки - оказались в гуще событий, работали там все восемь лет. Они застали и начало проведения специальной военной операции. За это время они выпустили сотни репортажей, опубликовали десятки документальных видеороликов и тысячи фотографий. Пять журналистов награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" и орденами Дружбы.
Выставка продлится до 20 декабря.

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