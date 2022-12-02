https://ria.ru/20221202/vystavka-1835930174.html

Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону

Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.12.2022

Выставка фотографий о спецоперации открылась в Ростове-на-Дону

Выставка "Военная операция глазами журналистов ростовского филиала "Российской газеты" открылась в пятницу в Донской государственной публичной библиотеке,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:32

2022-12-02T16:32

2022-12-02T16:32

ростовская область

игорь гуськов

ростов-на-дону

донецк

луганск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Выставка "Военная операция глазами журналистов ростовского филиала "Российской газеты" открылась в пятницу в Донской государственной публичной библиотеке, сообщает правительство региона.По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, выставка производит мощное эмоциональное впечатление. "Фотографии, представленные журналистами и фотокорреспондентами, отражают те события, которые происходили и происходят сейчас на Донбассе. В этих работах вся правда: с одной стороны - в фотографиях отражена война, боевые действия, боль и ужас, связанные с ними, с другой стороны - показаны ростки мирной жизни и человеческие взаимоотношения, сострадание, любовь, надежда на мирное будущее", - сказал он на открытии.Особенностью экспозиции является то, что рядом с каждым фото размещен QR-код. С помощью смартфона посетитель может попасть в тот день и место, где сделан снимок, услышать позицию героев, прочитав репортаж на странице сайта издания. Также на выставке размещены другие экспонаты: бронежилет военного корреспондента весом 45 килограмм, который может примерить каждый желающий, скульптуры донецкого мастера из стальных гильз.C первых дней конфликта в июле 2014 года военкоры - авторы выставки - оказались в гуще событий, работали там все восемь лет. Они застали и начало проведения специальной военной операции. За это время они выпустили сотни репортажей, опубликовали десятки документальных видеороликов и тысячи фотографий. Пять журналистов награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" и орденами Дружбы.Выставка продлится до 20 декабря.

https://ria.ru/20221103/missiya-1829032394.html

ростов-на-дону

донецк

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь гуськов, ростов-на-дону, донецк, луганск