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Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных - РИА Новости, 02.12.2022
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Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных
Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных - РИА Новости, 02.12.2022
Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных
Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:18
2022-12-02T13:18
алексей леонков
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций, сообщил в пятницу РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в пятницу The Washington Post сообщил, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск на базе в Германии для "изощренных кампаний"."Углубленная подготовка ведется под увеличивающийся объем натовских образцов вооружений, их применение, слаживание и координацию. Вся эта программа обучения и поставки оружия, скорее всего, достигнет максимума к началу лета следующего года. К середине лета может быть готова группировка порядка 250-300 тысяч человек", - прогнозирует Леонков.Он напомнил, что тренировки идут не только на территории Германии, а также в Чехии, Болгарии, Испании, Великобритании, Франции. Спецподразделения под "деликатные и грязные миссии" отдельно тренируются в Австралии и Новой Зеландии."Задействовано множество полигонов. Набрав темп, они смогут выпускать в месяц по 50 тысяч штыков", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html
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алексей леонков, в мире, украина, вооруженные силы украины
Алексей Леонков, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
13:18 02.12.2022
 
Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных

Эксперт Леонков: Запад сможет подготовить до 300 тысяч украинских военных к началу лета

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций, сообщил в пятницу РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в пятницу The Washington Post сообщил, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск на базе в Германии для "изощренных кампаний".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Украина наращивает группировку в Запорожской области, заявил Рогов
"Углубленная подготовка ведется под увеличивающийся объем натовских образцов вооружений, их применение, слаживание и координацию. Вся эта программа обучения и поставки оружия, скорее всего, достигнет максимума к началу лета следующего года. К середине лета может быть готова группировка порядка 250-300 тысяч человек", - прогнозирует Леонков.
Он напомнил, что тренировки идут не только на территории Германии, а также в Чехии, Болгарии, Испании, Великобритании, Франции. Спецподразделения под "деликатные и грязные миссии" отдельно тренируются в Австралии и Новой Зеландии.
"Задействовано множество полигонов. Набрав темп, они смогут выпускать в месяц по 50 тысяч штыков", - отметил собеседник.
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