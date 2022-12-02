https://ria.ru/20221202/ukraina-1835847371.html

Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных

Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных - РИА Новости, 02.12.2022

Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных

Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:18

2022-12-02T13:18

2022-12-02T13:18

алексей леонков

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_2b09f6a2037b031d8348b2a3f70c3a1f.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций, сообщил в пятницу РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в пятницу The Washington Post сообщил, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск на базе в Германии для "изощренных кампаний"."Углубленная подготовка ведется под увеличивающийся объем натовских образцов вооружений, их применение, слаживание и координацию. Вся эта программа обучения и поставки оружия, скорее всего, достигнет максимума к началу лета следующего года. К середине лета может быть готова группировка порядка 250-300 тысяч человек", - прогнозирует Леонков.Он напомнил, что тренировки идут не только на территории Германии, а также в Чехии, Болгарии, Испании, Великобритании, Франции. Спецподразделения под "деликатные и грязные миссии" отдельно тренируются в Австралии и Новой Зеландии."Задействовано множество полигонов. Набрав темп, они смогут выпускать в месяц по 50 тысяч штыков", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html

https://ria.ru/20221202/vsu-1835805284.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алексей леонков, в мире, украина, вооруженные силы украины