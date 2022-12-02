https://ria.ru/20221202/ukraina-1835847371.html
Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных
Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных - РИА Новости, 02.12.2022
Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных
Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:18
2022-12-02T13:18
2022-12-02T13:18
алексей леонков
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций, сообщил в пятницу РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в пятницу The Washington Post сообщил, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск на базе в Германии для "изощренных кампаний"."Углубленная подготовка ведется под увеличивающийся объем натовских образцов вооружений, их применение, слаживание и координацию. Вся эта программа обучения и поставки оружия, скорее всего, достигнет максимума к началу лета следующего года. К середине лета может быть готова группировка порядка 250-300 тысяч человек", - прогнозирует Леонков.Он напомнил, что тренировки идут не только на территории Германии, а также в Чехии, Болгарии, Испании, Великобритании, Франции. Спецподразделения под "деликатные и грязные миссии" отдельно тренируются в Австралии и Новой Зеландии."Задействовано множество полигонов. Набрав темп, они смогут выпускать в месяц по 50 тысяч штыков", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html
https://ria.ru/20221202/vsu-1835805284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей леонков, в мире, украина, вооруженные силы украины
Алексей Леонков, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Эксперт: Запад сможет подготовить к лету до 300 тысяч украинских военных
Эксперт Леонков: Запад сможет подготовить до 300 тысяч украинских военных к началу лета
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Страны Запада могут подготовить к началу лета 2023 года хорошо обученную группировку из порядка 300 тысяч украинских военных для новых наступательных операций, сообщил в пятницу РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в пятницу The Washington Post сообщил, что Пентагон
рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск на базе в Германии
для "изощренных кампаний".
"Углубленная подготовка ведется под увеличивающийся объем натовских образцов вооружений, их применение, слаживание и координацию. Вся эта программа обучения и поставки оружия, скорее всего, достигнет максимума к началу лета следующего года. К середине лета может быть готова группировка порядка 250-300 тысяч человек", - прогнозирует Леонков.
Он напомнил, что тренировки идут не только на территории Германии, а также в Чехии, Болгарии, Испании, Великобритании, Франции. Спецподразделения под "деликатные и грязные миссии" отдельно тренируются в Австралии и Новой Зеландии.
"Задействовано множество полигонов. Набрав темп, они смогут выпускать в месяц по 50 тысяч штыков", - отметил собеседник.