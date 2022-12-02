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Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ - РИА Новости, 02.12.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ
Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ - РИА Новости, 02.12.2022
Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ
В столице Карачаево-Черкесии начал работу первый Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья при школе-интернате, открытой в 2022 году, сообщил в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:16
2022-12-02T18:16
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 2 дек – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии начал работу первый Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья при школе-интернате, открытой в 2022 году, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.Центр для детей с ОВЗ имеет возможности для полноценного обучения. Для детей из отдаленных районов республики предусмотрено круглосуточное пребывание.Глава КЧР отметил, что "это неоценимая и долгожданная помощь родителям в воспитании детей с особенностями здоровья".В Центре созданы максимально комфортные условия для получения образования по адаптированным образовательным программам, коррекции физического и психического развития – есть возможности развивать свои таланты, получать навыки и знания.
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
18:16 02.12.2022
 

Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ

© Фото : Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиВ КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ
В КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
В КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 2 дек – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии начал работу первый Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья при школе-интернате, открытой в 2022 году, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Центр для детей с ОВЗ имеет возможности для полноценного обучения. Для детей из отдаленных районов республики предусмотрено круглосуточное пребывание.
Глава КЧР отметил, что "это неоценимая и долгожданная помощь родителям в воспитании детей с особенностями здоровья".
В Центре созданы максимально комфортные условия для получения образования по адаптированным образовательным программам, коррекции физического и психического развития – есть возможности развивать свои таланты, получать навыки и знания.
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23 ноября, 11:31Карачаево-Черкесская Республика
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