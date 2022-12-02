https://ria.ru/20221202/tsentr-1835969375.html
Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ
Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ - РИА Новости, 02.12.2022
Темрезов: в КЧР открыли первый Центр для детей с ОВЗ
В столице Карачаево-Черкесии начал работу первый Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья при школе-интернате, открытой в 2022 году, сообщил в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:16
2022-12-02T18:16
2022-12-02T18:16
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 2 дек – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии начал работу первый Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья при школе-интернате, открытой в 2022 году, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.Центр для детей с ОВЗ имеет возможности для полноценного обучения. Для детей из отдаленных районов республики предусмотрено круглосуточное пребывание.Глава КЧР отметил, что "это неоценимая и долгожданная помощь родителям в воспитании детей с особенностями здоровья".В Центре созданы максимально комфортные условия для получения образования по адаптированным образовательным программам, коррекции физического и психического развития – есть возможности развивать свои таланты, получать навыки и знания.
https://ria.ru/20221123/remont-1833589685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 2 дек – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии начал работу первый Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья при школе-интернате, открытой в 2022 году, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Центр для детей с ОВЗ имеет возможности для полноценного обучения. Для детей из отдаленных районов республики предусмотрено круглосуточное пребывание.
Глава КЧР
отметил, что "это неоценимая и долгожданная помощь родителям в воспитании детей с особенностями здоровья".
В Центре созданы максимально комфортные условия для получения образования по адаптированным образовательным программам, коррекции физического и психического развития – есть возможности развивать свои таланты, получать навыки и знания.