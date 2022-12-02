https://ria.ru/20221202/tatarstan-1835888405.html
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза - РИА Новости, 02.12.2022
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:47
2022-12-02T14:47
2022-12-02T14:47
экономика
рустам минниханов
узбекистан
самарканд
россия
республика татарстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9860e31984a24ebd533a9b2f239345f4.jpg
КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в пятницу находится в Самарканде, где участвует в работе российско-узбекского бизнес-форума, проходящего под руководством глав правительств России и Узбекистана."За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем рост товарооборота на 47%", - цитирует слова Минниханова в ходе выступления на пленарном заседании форума его пресс-служба.Минниханов отметил, что Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов, активно участвует в развитии сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном. Он напомнил о реализованных в этом году в Узбекистане двух важных совместных проектах: открытии химико-индустриального технопарка "Чирчик" и филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак.Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий республики ведет активное сотрудничество с узбекскими партнерами. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов.Отдельно глава Татарстана остановился на важности расширения гуманитарного взаимодействия. По его информации, сегодня в вузах республики обучаются более 3,3 тысячи студентов из Узбекистана. Также, по информации пресс-службы, Минниханов отметил, что у Татарстана налажено прямое авиасообщение с Узбекистаном, развита система обслуживания по принципу халяль, что положительно влияет на привлечение туристов.
https://ria.ru/20221202/eksport-1835804723.html
https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html
узбекистан
самарканд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_439:73:3072:2048_1920x0_80_0_0_f929a57481234976e64d32407b80b5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рустам минниханов, узбекистан, самарканд, россия
Экономика, Рустам Минниханов, Узбекистан, Самарканд, Россия, Республика Татарстан
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза за девять месяцев
КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в пятницу находится в Самарканде
, где участвует в работе российско-узбекского бизнес-форума, проходящего под руководством глав правительств России
и Узбекистана.
"За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем рост товарооборота на 47%", - цитирует слова Минниханова в ходе выступления на пленарном заседании форума его пресс-служба.
Минниханов отметил, что Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов, активно участвует в развитии сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном. Он напомнил о реализованных в этом году в Узбекистане двух важных совместных проектах: открытии химико-индустриального технопарка "Чирчик" и филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак.
Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий республики ведет активное сотрудничество с узбекскими партнерами. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов.
Отдельно глава Татарстана остановился на важности расширения гуманитарного взаимодействия. По его информации, сегодня в вузах республики обучаются более 3,3 тысячи студентов из Узбекистана. Также, по информации пресс-службы, Минниханов отметил, что у Татарстана налажено прямое авиасообщение с Узбекистаном, развита система обслуживания по принципу халяль, что положительно влияет на привлечение туристов.