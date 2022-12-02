Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221202/tatarstan-1835888405.html
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза - РИА Новости, 02.12.2022
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:47
2022-12-02T14:47
экономика
рустам минниханов
узбекистан
самарканд
россия
республика татарстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9860e31984a24ebd533a9b2f239345f4.jpg
КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в пятницу находится в Самарканде, где участвует в работе российско-узбекского бизнес-форума, проходящего под руководством глав правительств России и Узбекистана."За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем рост товарооборота на 47%", - цитирует слова Минниханова в ходе выступления на пленарном заседании форума его пресс-служба.Минниханов отметил, что Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов, активно участвует в развитии сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном. Он напомнил о реализованных в этом году в Узбекистане двух важных совместных проектах: открытии химико-индустриального технопарка "Чирчик" и филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак.Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий республики ведет активное сотрудничество с узбекскими партнерами. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов.Отдельно глава Татарстана остановился на важности расширения гуманитарного взаимодействия. По его информации, сегодня в вузах республики обучаются более 3,3 тысячи студентов из Узбекистана. Также, по информации пресс-службы, Минниханов отметил, что у Татарстана налажено прямое авиасообщение с Узбекистаном, развита система обслуживания по принципу халяль, что положительно влияет на привлечение туристов.
https://ria.ru/20221202/eksport-1835804723.html
https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html
узбекистан
самарканд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_439:73:3072:2048_1920x0_80_0_0_f929a57481234976e64d32407b80b5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рустам минниханов, узбекистан, самарканд, россия
Экономика, Рустам Минниханов, Узбекистан, Самарканд, Россия, Республика Татарстан
14:47 02.12.2022
 
Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза

Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза за девять месяцев

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Казанский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в пятницу находится в Самарканде, где участвует в работе российско-узбекского бизнес-форума, проходящего под руководством глав правительств России и Узбекистана.
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 11:22
Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан
"За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем рост товарооборота на 47%", - цитирует слова Минниханова в ходе выступления на пленарном заседании форума его пресс-служба.
Минниханов отметил, что Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов, активно участвует в развитии сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном. Он напомнил о реализованных в этом году в Узбекистане двух важных совместных проектах: открытии химико-индустриального технопарка "Чирчик" и филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак.
Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий республики ведет активное сотрудничество с узбекскими партнерами. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов.
Отдельно глава Татарстана остановился на важности расширения гуманитарного взаимодействия. По его информации, сегодня в вузах республики обучаются более 3,3 тысячи студентов из Узбекистана. Также, по информации пресс-службы, Минниханов отметил, что у Татарстана налажено прямое авиасообщение с Узбекистаном, развита система обслуживания по принципу халяль, что положительно влияет на привлечение туристов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 10:19
Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС
 
Республика ТатарстанЭкономикаРустам МиннихановУзбекистанСамаркандРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала