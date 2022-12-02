https://ria.ru/20221202/tatarstan-1835888405.html

Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза

Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза - РИА Новости, 02.12.2022

Товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос почти в 1,5 раза

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:47

2022-12-02T14:47

2022-12-02T14:47

экономика

рустам минниханов

узбекистан

самарканд

россия

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2022 года увеличился на 47%, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в пятницу находится в Самарканде, где участвует в работе российско-узбекского бизнес-форума, проходящего под руководством глав правительств России и Узбекистана."За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем рост товарооборота на 47%", - цитирует слова Минниханова в ходе выступления на пленарном заседании форума его пресс-служба.Минниханов отметил, что Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов, активно участвует в развитии сотрудничества между Российской Федерацией и Узбекистаном. Он напомнил о реализованных в этом году в Узбекистане двух важных совместных проектах: открытии химико-индустриального технопарка "Чирчик" и филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак.Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий республики ведет активное сотрудничество с узбекскими партнерами. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 миллиона долларов.Отдельно глава Татарстана остановился на важности расширения гуманитарного взаимодействия. По его информации, сегодня в вузах республики обучаются более 3,3 тысячи студентов из Узбекистана. Также, по информации пресс-службы, Минниханов отметил, что у Татарстана налажено прямое авиасообщение с Узбекистаном, развита система обслуживания по принципу халяль, что положительно влияет на привлечение туристов.

https://ria.ru/20221202/eksport-1835804723.html

https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, рустам минниханов, узбекистан, самарканд, россия