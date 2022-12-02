https://ria.ru/20221202/svatovo-1835866838.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
Украинские войска в пятницу в 11.10 мск обстреляли Сватово в Луганской Народной республике, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:51
2022-12-02T13:51
2022-12-02T13:51
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 11.10 мск обстреляли Сватово в Луганской Народной республике, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.10 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221202/lnr-1835818240.html
сватово
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сватово, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
В Луганске заявили, что украинские войска выпустили три натовских снаряда по Сватово