https://ria.ru/20221202/svatovo-1835866838.html

Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР

Украинские войска в пятницу в 11.10 мск обстреляли Сватово в Луганской Народной республике, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:51

2022-12-02T13:51

2022-12-02T13:51

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 11.10 мск обстреляли Сватово в Луганской Народной республике, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.10 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221202/lnr-1835818240.html

сватово

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сватово, луганская народная республика