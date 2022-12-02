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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:13
2022-12-02T16:13
2022-12-02T16:46
россия
украина
инфографика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что продолжает сжиматься кольцо вокруг Авдеевки, есть успехи на Марьинском и Артемовском направлениях. Параллельно ликвидированы семь пунктов управления противника, 78 артиллерийских расчетов, 184 района скопления живой силы и техники, пункт временной дислокации иностранных наемников, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты МиГ-29 и Су-25, семь беспилотников, 13 реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 908 реактивных систем залпового огня, 6953 танка и другие бронемашины, 3648 орудий полевой артиллерии и 7437 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
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россия, украина, инфографика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, запорожская область, харьковская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что продолжает сжиматься кольцо вокруг Авдеевки, есть успехи на Марьинском и Артемовском направлениях.
Параллельно ликвидированы семь пунктов управления противника, 78 артиллерийских расчетов, 184 района скопления живой силы и техники, пункт временной дислокации иностранных наемников, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты МиГ-29 и Су-25, семь беспилотников, 13 реактивных снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 908 реактивных систем залпового огня, 6953 танка и другие бронемашины, 3648 орудий полевой артиллерии и 7437 единиц автомобильной техники.