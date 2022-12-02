https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835933534.html

Фурсенко: научное сотрудничество РФ с Ираном дополняет диалог его граждан

Фурсенко: научное сотрудничество РФ с Ираном дополняет диалог его граждан - РИА Новости, 02.12.2022

Фурсенко: научное сотрудничество РФ с Ираном дополняет диалог его граждан

Иран и Россия уже вовлечены в совместное научное сотрудничество, кроме формальных отношений, страны связывают прямые диалоги между людьми, заявил помощник... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:41

2022-12-02T16:41

2022-12-02T16:41

наука

россия

иран

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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Иран и Россия уже вовлечены в совместное научное сотрудничество, кроме формальных отношений, страны связывают прямые диалоги между людьми, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко."Мы все уже вовлечены во взаимодействие и сотрудничество с нашим соседом (Ираном - ред.). Помимо деловых отношений, формальных отношений, огромную роль играют между странами диалоги напрямую между гражданами стран. Эти диалоги зачастую играют важную роль", - сказал Фурсенко в ходе II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".Он добавил, что в настоящее время диалоги с Ираном ведутся на высшем уровне, они затрагивают вопросы не только социальной сферы, но и экономики, в частности бизнеса.В свою очередь, проректор по международной части, профессор факультета иностранных языков и литературы Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди, обсуждая вопросы научного сотрудничества с Россией в рамках Конгресса молодых учёных, подчеркнул, что РФ обладает большими финансовыми возможностями, чем Иран, поэтому есть перспектива создать собственные системы. "России санкции дают огромные возможности, есть возможность разработать собственную систему… У России большие финансовые возможности, гораздо больше, чем у Ирана", - сказал Маранди.В Парке наук и искусства "Сириус" проходит II Конгресс молодых ученых. Почти 4 тысячи участников обсуждают развитие технологического суверенитета в РФ, взаимодействие на международном уровне, новые образовательные процессы в технической области.

https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835931701.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

наука, россия, иран