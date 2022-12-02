https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835891252.html
Ленобласть и Абхазия договорились о сотрудничестве в туризме и АПК
Ленобласть и Абхазия договорились о сотрудничестве в туризме и АПК - РИА Новости, 02.12.2022
Ленобласть и Абхазия договорились о сотрудничестве в туризме и АПК
Власти Ленинградской области и Абхазии договорились о реализации совместных проектов в туристической сфере, а также поделятся технологиями и опытом в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:14
2022-12-02T15:14
2022-12-02T15:14
ленинградская область
ленинградская область
абхазия
александр дрозденко
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области и Абхазии договорились о реализации совместных проектов в туристической сфере, а также поделятся технологиями и опытом в сельхозпроизводстве, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с делегацией республики.По его словам, Ленобласть и Абхазия выступают за развитие экономических и культурных связей."Мы заинтересованы в обоюдовыгодном сотрудничестве с Абхазией в туристической сфере республики, делиться технологиями и опытом в сельхозпроизводстве. А после открытия реставрационного центра в Рождествено мы сможем взаимодействовать также в восстановлении и сохранении культурных ценностей", — заявил губернатор Ленинградской области.Как отметили в пресс-службе областной администрации, накануне абхазская сторона ознакомилась с текущим состоянием и тенденциями развития птицеводства и рыбоводства в Ленинградской области, а также посетила АО "Птицефабрика "Синявенское" в Кировском районе Ленинградской области и осетровое рыбоводное хозяйство "АкваФерма" в Гатчинском районе Ленинградской области."Стороны обсудили вопрос подписания в 2023 году соглашения между правительством Ленинградской области и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Проект соглашения в настоящее время направлен абхазской стороне для рассмотрения", - добавили в пресс-службе.В обладминистрации напомнили, что Ленинградская область ведет работу по поиску, установлению связей и началу сотрудничества с дружественными странами. Так, в приоритете у региона налаживание взаимосвязей со странами СНГ и БРИКС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, абхазия, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Абхазия, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области и Абхазии договорились о реализации совместных проектов в туристической сфере, а также поделятся технологиями и опытом в сельхозпроизводстве, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с делегацией республики.
По его словам, Ленобласть и Абхазия выступают за развитие экономических и культурных связей.
"Мы заинтересованы в обоюдовыгодном сотрудничестве с Абхазией в туристической сфере республики, делиться технологиями и опытом в сельхозпроизводстве. А после открытия реставрационного центра в Рождествено мы сможем взаимодействовать также в восстановлении и сохранении культурных ценностей", — заявил губернатор Ленинградской области.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, накануне абхазская сторона ознакомилась с текущим состоянием и тенденциями развития птицеводства и рыбоводства в Ленинградской области, а также посетила АО "Птицефабрика "Синявенское" в Кировском районе
Ленинградской области и осетровое рыбоводное хозяйство "АкваФерма" в Гатчинском районе
Ленинградской области.
"Стороны обсудили вопрос подписания в 2023 году соглашения между правительством Ленинградской области и правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Проект соглашения в настоящее время направлен абхазской стороне для рассмотрения", - добавили в пресс-службе.
В обладминистрации напомнили, что Ленинградская область ведет работу по поиску, установлению связей и началу сотрудничества с дружественными странами. Так, в приоритете у региона налаживание взаимосвязей со странами СНГ
и БРИКС
.