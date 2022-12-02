https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835826359.html

СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР

СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР - РИА Новости, 02.12.2022

СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:23

2022-12-02T12:23

2022-12-02T12:23

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санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования XuetangX, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Санкт-Петербургский политехнический университет заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования XuetangX. Это позволит вузу размещать на ресурсах партнёров образовательный контент – курсы с удобно выстроенным набором видео, лонгридов, презентаций, конспектов, тестовых заданий, кейсов для самостоятельной работы", - говорится в сообщении.На платформе XuetangX СПбПУ начнет работу в ближайшее время с первых трех онлайн-курсов. В дальнейшем контент будет пополняться и со временем охватит почти десяток областей: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. Контент будет размещаться на английском языке, в перспективе возможен перевод на китайский."Китайские партнеры заинтересованы в том, чтобы наша линейка курсов была представлена в их проекте. Это важно для репутации и международного признания обеих сторон. Для XuetangX это означает заход новых участников на платформу. Для Политеха это возможность расширить свою лояльную аудиторию в Китае и, возможно, получить новых студентов из КНР на своих основных образовательных программах. Кроме того, это хорошая перспектива для сотрудничества в сфере онлайн-образования с китайскими коллегами: например, реализация совместных онлайн-курсов с партнерскими вузами КНР", - заявил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

https://ria.ru/20221202/institut-1835810798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого