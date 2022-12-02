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СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР - РИА Новости, 02.12.2022
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СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР
СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР - РИА Новости, 02.12.2022
СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:23
2022-12-02T12:23
россия-китай: главное
китай
россия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования XuetangX, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Санкт-Петербургский политехнический университет заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования XuetangX. Это позволит вузу размещать на ресурсах партнёров образовательный контент – курсы с удобно выстроенным набором видео, лонгридов, презентаций, конспектов, тестовых заданий, кейсов для самостоятельной работы", - говорится в сообщении.На платформе XuetangX СПбПУ начнет работу в ближайшее время с первых трех онлайн-курсов. В дальнейшем контент будет пополняться и со временем охватит почти десяток областей: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. Контент будет размещаться на английском языке, в перспективе возможен перевод на китайский."Китайские партнеры заинтересованы в том, чтобы наша линейка курсов была представлена в их проекте. Это важно для репутации и международного признания обеих сторон. Для XuetangX это означает заход новых участников на платформу. Для Политеха это возможность расширить свою лояльную аудиторию в Китае и, возможно, получить новых студентов из КНР на своих основных образовательных программах. Кроме того, это хорошая перспектива для сотрудничества в сфере онлайн-образования с китайскими коллегами: например, реализация совместных онлайн-курсов с партнерскими вузами КНР", - заявил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.
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Артем Смирнов
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китай, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
12:23 02.12.2022
 

СПбПУ будет сотрудничать с образовательной платформой XuetangX из КНР

© Фото : медиа-центр СПбПУЗдание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : медиа-центр СПбПУ
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования XuetangX, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Санкт-Петербургский политехнический университет заключил договор о сотрудничестве с ведущей китайской платформой дистанционного образования XuetangX. Это позволит вузу размещать на ресурсах партнёров образовательный контент – курсы с удобно выстроенным набором видео, лонгридов, презентаций, конспектов, тестовых заданий, кейсов для самостоятельной работы", - говорится в сообщении.
Церемония открытия Российско-Китайского международного института интеллектуального производства - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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На платформе XuetangX СПбПУ начнет работу в ближайшее время с первых трех онлайн-курсов. В дальнейшем контент будет пополняться и со временем охватит почти десяток областей: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. Контент будет размещаться на английском языке, в перспективе возможен перевод на китайский.
"Китайские партнеры заинтересованы в том, чтобы наша линейка курсов была представлена в их проекте. Это важно для репутации и международного признания обеих сторон. Для XuetangX это означает заход новых участников на платформу. Для Политеха это возможность расширить свою лояльную аудиторию в Китае и, возможно, получить новых студентов из КНР на своих основных образовательных программах. Кроме того, это хорошая перспектива для сотрудничества в сфере онлайн-образования с китайскими коллегами: например, реализация совместных онлайн-курсов с партнерскими вузами КНР", - заявил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
 
 
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