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Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 02.12.2022
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество
Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, включая развитие связей в науке и образовании,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:41
2022-12-02T12:06
россия
политика
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, включая развитие связей в науке и образовании, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах", — говорится в заявлении.По данным Telegram-канала "Пул первого", политики договорились провести встречу в декабре.Лукашенко ранее на этой неделе заявил, что планировал обсудить "бюрократические барьеры, тормозящие сотрудничество", в частности, в области замещения импортной продукции. В последний раз лидеры Союзного государства виделись на минувшей неделе в Ереване, где прошел саммит ОДКБ, но об их отдельной встрече не сообщалось.На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.
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россия, политика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Россия, Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, В мире
11:41 02.12.2022 (обновлено: 12:06 02.12.2022)
 
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Путин и президент Белоруссии Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, включая развитие связей в науке и образовании, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах", — говорится в заявлении.
По данным Telegram-канала "Пул первого", политики договорились провести встречу в декабре.
Лукашенко ранее на этой неделе заявил, что планировал обсудить "бюрократические барьеры, тормозящие сотрудничество", в частности, в области замещения импортной продукции. В последний раз лидеры Союзного государства виделись на минувшей неделе в Ереване, где прошел саммит ОДКБ, но об их отдельной встрече не сообщалось.
На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.
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