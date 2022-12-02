https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835814493.html

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 02.12.2022

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, включая развитие связей в науке и образовании,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:41

2022-12-02T11:41

2022-12-02T12:06

россия

политика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, включая развитие связей в науке и образовании, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах", — говорится в заявлении.По данным Telegram-канала "Пул первого", политики договорились провести встречу в декабре.Лукашенко ранее на этой неделе заявил, что планировал обсудить "бюрократические барьеры, тормозящие сотрудничество", в частности, в области замещения импортной продукции. В последний раз лидеры Союзного государства виделись на минувшей неделе в Ереване, где прошел саммит ОДКБ, но об их отдельной встрече не сообщалось.На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.

https://ria.ru/20221130/belorussiya-1835402958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире