11:41 02.12.2022 (обновлено: 12:06 02.12.2022)
Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество
Путин и президент Белоруссии Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, включая развитие связей в науке и образовании, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах", — говорится в заявлении.
По данным Telegram-канала "Пул первого", политики договорились провести встречу в декабре.
Лукашенко ранее на этой неделе заявил, что планировал обсудить "бюрократические барьеры, тормозящие сотрудничество", в частности, в области замещения импортной продукции. В последний раз лидеры Союзного государства виделись на минувшей неделе в Ереване, где прошел саммит ОДКБ, но об их отдельной встрече не сообщалось.
На этой неделе президент России также провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Согласно пресс-релизу Кремля, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты.
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