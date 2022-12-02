https://ria.ru/20221202/sdelka-1835877831.html

Путин и Шольц обсудили зерновую сделку

Путин и Шольц обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 02.12.2022

Путин и Шольц обсудили зерновую сделку

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили зерновую сделку, стороны акцентировали необходимость ее добросовестного выполнения: с... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:15

2022-12-02T14:15

2022-12-02T16:01

экономика

олаф шольц

германия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили зерновую сделку, стороны акцентировали необходимость ее добросовестного выполнения: с устранением барьеров для поставок РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Затронуты также вопросы реализации стамбульских "пакетных" договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России. Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок", - говорится в сообщении.Путин и Шольц также подчеркнули важную роль недавно продленного зернового соглашения под эгидой ООН, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Канцлер и президент Путин подчеркнули важную роль недавно продленного соглашения по зерну под эгидой ООН", - отметил Хебештрайт.Стороны договорились поддерживать контакты.

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германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, олаф шольц, германия, владимир путин, россия