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Путин и Шольц обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин и Шольц обсудили зерновую сделку
Путин и Шольц обсудили зерновую сделку - РИА Новости, 02.12.2022
Путин и Шольц обсудили зерновую сделку
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили зерновую сделку, стороны акцентировали необходимость ее добросовестного выполнения: с... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:15
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экономика
олаф шольц
германия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили зерновую сделку, стороны акцентировали необходимость ее добросовестного выполнения: с устранением барьеров для поставок РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Затронуты также вопросы реализации стамбульских "пакетных" договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России. Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок", - говорится в сообщении.Путин и Шольц также подчеркнули важную роль недавно продленного зернового соглашения под эгидой ООН, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Канцлер и президент Путин подчеркнули важную роль недавно продленного соглашения по зерну под эгидой ООН", - отметил Хебештрайт.Стороны договорились поддерживать контакты.
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экономика, олаф шольц, германия, владимир путин, россия
Экономика, Олаф Шольц, Германия, Владимир Путин, Россия
14:15 02.12.2022 (обновлено: 16:01 02.12.2022)
 
Путин и Шольц обсудили зерновую сделку

Путин обсудил с канцлером Германии Шольцем зерновую сделку

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили зерновую сделку, стороны акцентировали необходимость ее добросовестного выполнения: с устранением барьеров для поставок РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также вопросы реализации стамбульских "пакетных" договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России. Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок", - говорится в сообщении.
Путин и Шольц также подчеркнули важную роль недавно продленного зернового соглашения под эгидой ООН, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Канцлер и президент Путин подчеркнули важную роль недавно продленного соглашения по зерну под эгидой ООН", - отметил Хебештрайт.
Стороны договорились поддерживать контакты.
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ЭкономикаОлаф ШольцГерманияВладимир ПутинРоссия
 
 
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