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Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих
Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих - РИА Новости, 02.12.2022
Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих
Президент России Владимир Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих в Краснодарском крае и выделить средства из президентского фонда. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:32
2022-12-02T17:32
2022-12-02T17:32
общество
владимир путин
краснодарский край
россия
всероссийское общество глухих
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих в Краснодарском крае и выделить средства из президентского фонда."Не можем мы не сказать еще об одной нашей проблеме, мечте глухих людей, чтобы у нас на базе нашего санатория "Маяк", который был в свое время построен Всероссийским обществом глухих в 1965 году на черноморском побережье в Краснодарском крае, именно для инвалидов по слуху, именно для лечения ЛОР-заболеваний, был построен прекрасный санаторий", - сообщил председатель белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Юрий Шашнин.Он рассказал, что сейчас общество глухих хочет реализовать проект для круглогодичной работы санатория, но для этого нужна его реновация, в том числе нужно построить новые спортивные и оздоровительные площадки, купить медицинское и реабилитационное оборудование."Без вас нам никак не обойтись, мы просим рассмотреть такую возможность, может быть, выделить финансирование обществу глухих отдельно из бюджета на реновацию санатория, реализацию этого проекта, поскольку сумма большая, мы не потянем, 250 миллионов рублей ориентировочно требуется на три года, чтобы привести санаторий в порядок", - уточнил Шашнин."Давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда... Реализовывать будете вы, мы вам только поможем", - ответил Путин.
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общество, владимир путин, краснодарский край, россия, всероссийское общество глухих
Общество, Владимир Путин, Краснодарский край, Россия, Всероссийское общество глухих
Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих
Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих, выделить средства из фонда
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помочь с реновацией санатория "Маяк" для глухих в Краснодарском крае и выделить средства из президентского фонда.
"Не можем мы не сказать еще об одной нашей проблеме, мечте глухих людей, чтобы у нас на базе нашего санатория "Маяк", который был в свое время построен Всероссийским обществом глухих
в 1965 году на черноморском побережье в Краснодарском крае, именно для инвалидов по слуху, именно для лечения ЛОР-заболеваний, был построен прекрасный санаторий", - сообщил председатель белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Юрий Шашнин.
Он рассказал, что сейчас общество глухих хочет реализовать проект для круглогодичной работы санатория, но для этого нужна его реновация, в том числе нужно построить новые спортивные и оздоровительные площадки, купить медицинское и реабилитационное оборудование.
"Без вас нам никак не обойтись, мы просим рассмотреть такую возможность, может быть, выделить финансирование обществу глухих отдельно из бюджета на реновацию санатория, реализацию этого проекта, поскольку сумма большая, мы не потянем, 250 миллионов рублей ориентировочно требуется на три года, чтобы привести санаторий в порядок", - уточнил Шашнин.
"Давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда... Реализовывать будете вы, мы вам только поможем", - ответил Путин.