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Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек - РИА Новости, 02.12.2022
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Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек
Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек - РИА Новости, 02.12.2022
Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек
Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве, где начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:07
2022-12-02T23:55
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве, где начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, дом 41, поступило спасателям в 21.16 мск."Предварительно было установлено, что происходит загорание на крыше здания, проводится разведка. В целях безопасности из здания вывели 12 человек", - сказали в экстренных службах.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация персонала Микояновского мясокомбината, по предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.
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россия
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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4.7
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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:07 02.12.2022 (обновлено: 23:55 02.12.2022)
 
Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Спасатели вывели 12 человек из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината в Москве

© РИА Новости / Алексей Николаев / Перейти в медиабанкПожар на территории Микояновского комбината в Москве
Пожар на территории Микояновского комбината в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Николаев
Перейти в медиабанк
Пожар на территории Микояновского комбината в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве, где начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, дом 41, поступило спасателям в 21.16 мск.
"Предварительно было установлено, что происходит загорание на крыше здания, проводится разведка. В целях безопасности из здания вывели 12 человек", - сказали в экстренных службах.
В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация персонала Микояновского мясокомбината, по предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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