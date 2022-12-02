https://ria.ru/20221202/pozhar-1836016052.html

Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек - РИА Новости, 02.12.2022

Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек

Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве, где начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T22:07

2022-12-02T22:07

2022-12-02T23:55

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве, где начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, дом 41, поступило спасателям в 21.16 мск."Предварительно было установлено, что происходит загорание на крыше здания, проводится разведка. В целях безопасности из здания вывели 12 человек", - сказали в экстренных службах.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация персонала Микояновского мясокомбината, по предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.

https://ria.ru/20221202/sudno-1835786240.html

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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники. 2022-12-02T22:07 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)