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Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек
Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек - РИА Новости, 02.12.2022
Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек
Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве, где начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:07
2022-12-02T22:07
2022-12-02T23:55
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спасатели вывели 12 человек из здания Микояновского мясокомбината в Москве, где начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.По словам собеседника агентства, сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, дом 41, поступило спасателям в 21.16 мск."Предварительно было установлено, что происходит загорание на крыше здания, проводится разведка. В целях безопасности из здания вывели 12 человек", - сказали в экстренных службах.В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь сообщили, что в настоящее время проводится эвакуация персонала Микояновского мясокомбината, по предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.
https://ria.ru/20221202/sudno-1835786240.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники.
2022-12-02T22:07
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:07 02.12.2022 (обновлено: 23:55 02.12.2022)
Из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината вывели 12 человек
Спасатели вывели 12 человек из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината в Москве