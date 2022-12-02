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СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет - РИА Новости, 02.12.2022
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СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет
СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет
Полиция Испании заявила, что посылка, отправленная в пятницу в посольство Украины в Мадриде, не содержит взрывчатых веществ, сообщает телеканал RTVE. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:35
2022-12-02T18:35
в мире
педро санчес
мадрид
украина
испания
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция Испании заявила, что посылка, отправленная в пятницу в посольство Украины в Мадриде, не содержит взрывчатых веществ, сообщает телеканал RTVE.Как отмечает RTVE, в настоящее время в соответствии с протоколом проводится более подборный анализ посылки.Ранее телеканал сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови.Посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html
https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835949496.html
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в мире, педро санчес, мадрид, украина, испания
В мире, Педро Санчес, Мадрид, Украина, Испания
18:35 02.12.2022
 
СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет

RTVE: взрывчатых веществ нет в посылке, полученной в пятницу посольством Украины в Мадриде

Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция Испании заявила, что посылка, отправленная в пятницу в посольство Украины в Мадриде, не содержит взрывчатых веществ, сообщает телеканал RTVE.
"Новый подозрительный пакет в посольстве Украины в Мадриде: полиция подтвердила, что тест на наличие взрывчатки отрицательный", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает RTVE, в настоящее время в соответствии с протоколом проводится более подборный анализ посылки.
Ранее телеканал сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. 2 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 17:49
Резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами
Посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Консульству Украины в Барселоне сообщили о подозрительной посылке
 
В миреПедро СанчесМадридУкраинаИспания
 
 
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