СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет
RTVE: взрывчатых веществ нет в посылке, полученной в пятницу посольством Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция Испании заявила, что посылка, отправленная в пятницу в посольство Украины в Мадриде, не содержит взрывчатых веществ, сообщает телеканал RTVE.
"Новый подозрительный пакет в посольстве Украины в Мадриде: полиция подтвердила, что тест на наличие взрывчатки отрицательный", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает RTVE, в настоящее время в соответствии с протоколом проводится более подборный анализ посылки.
Ранее телеканал сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови.
Посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.