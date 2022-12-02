https://ria.ru/20221202/posylka-1835973283.html

СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет

СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет - РИА Новости, 02.12.2022

СМИ: в посылке, полученной посольством Украины в Мадриде, взрывчатки нет

Полиция Испании заявила, что посылка, отправленная в пятницу в посольство Украины в Мадриде, не содержит взрывчатых веществ, сообщает телеканал RTVE. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:35

2022-12-02T18:35

2022-12-02T18:35

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция Испании заявила, что посылка, отправленная в пятницу в посольство Украины в Мадриде, не содержит взрывчатых веществ, сообщает телеканал RTVE.Как отмечает RTVE, в настоящее время в соответствии с протоколом проводится более подборный анализ посылки.Ранее телеканал сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили. Позже газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови.Посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221202/vatikan-1835960754.html

https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835949496.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, педро санчес, мадрид, украина, испания