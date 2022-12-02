Рейтинг@Mail.ru
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/posolstvo-1835954498.html
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови
Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:29
2022-12-02T17:29
в мире
мадрид
украина
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835339308_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e9ee19a93bcb82c695f0c86253afbd50.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в полиции."Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде сегодня утром после получения подозрительного письма со следами крови", - пишет газета.Ранее телеканал RTVE сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835820199.html
мадрид
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835339308_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9eec992ed0210a6cf79450d1fcc7aa29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, украина, испания
В мире, Мадрид, Украина, Испания
17:29 02.12.2022
 
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови

Pais: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за подозрительного конверта со следами крови

Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в полиции.
"Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде сегодня утром после получения подозрительного письма со следами крови", - пишет газета.
Ранее телеканал RTVE сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 12:01
В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки
 
В миреМадридУкраинаИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала