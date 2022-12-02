https://ria.ru/20221202/posolstvo-1835954498.html
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови
Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:29
2022-12-02T17:29
2022-12-02T17:29
в мире
мадрид
украина
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835339308_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e9ee19a93bcb82c695f0c86253afbd50.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде из-за получения подозрительного конверта со следами крови, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источники в полиции."Полиция оцепила посольство Украины в Мадриде сегодня утром после получения подозрительного письма со следами крови", - пишет газета.Ранее телеканал RTVE сообщал, что посольство Украины в Мадриде снова оцепили.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835820199.html
мадрид
украина
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835339308_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9eec992ed0210a6cf79450d1fcc7aa29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, украина, испания
В мире, Мадрид, Украина, Испания
СМИ: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за конверта со следами крови
Pais: посольство Украины в Мадриде оцепили из-за подозрительного конверта со следами крови