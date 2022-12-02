https://ria.ru/20221202/politologiya-1835968070.html

Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики

Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики - РИА Новости, 02.12.2022

Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики

Проблемы политического диалога в условиях трансформации современного миропорядка и внедрение новых подходов к современной публичной политике обсудили сегодня... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:12

2022-12-02T18:12

2022-12-02T18:12

общество

оксана гаман-голутвина

андрей клемешев

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Проблемы политического диалога в условиях трансформации современного миропорядка и внедрение новых подходов к современной публичной политике обсудили сегодня эксперты в рамках конференции "Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности".По ее словам, глобальная турбулентность – это уже не фигура речи и не потенциальная возможность, а реальность сегодняшнего дня. Однако в XXI веке ее источником являются не сильные, а слабые, обрушившиеся государства, поскольку именно они генерируют угрозы экономической и политической нестабильности в неспособности выполнять свои базовые функции."Одной из наших задач является наш посильный вклад в разработку концепции достойного ответа на те вызовы, перед которыми мы сегодня стоим", – подчеркнула она.Андрей Клемешев, президент Балтийского федерального университета, первый вице-президент Российской ассоциации политической науки, доктор политических наук, в свою очередь отметил, что необходимы теоретические разработки концептуальных моделей, которые можно было бы использовать в основе прикладных исследований."Тот идейный багаж который у нас создавался даже в 1990-е годы, как мне представляется, не был направлен именно на приложение к конкретным разработкам и конкретным исследованиям. Мы должны искать достаточно успешные варианты реализации подобного рода подходов", – сказал он.

россия

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общество, оксана гаман-голутвина, андрей клемешев, россия