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Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики - РИА Новости, 02.12.2022
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Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики
Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики - РИА Новости, 02.12.2022
Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики
Проблемы политического диалога в условиях трансформации современного миропорядка и внедрение новых подходов к современной публичной политике обсудили сегодня... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:12
2022-12-02T18:12
общество
оксана гаман-голутвина
андрей клемешев
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Проблемы политического диалога в условиях трансформации современного миропорядка и внедрение новых подходов к современной публичной политике обсудили сегодня эксперты в рамках конференции "Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности".По ее словам, глобальная турбулентность – это уже не фигура речи и не потенциальная возможность, а реальность сегодняшнего дня. Однако в XXI веке ее источником являются не сильные, а слабые, обрушившиеся государства, поскольку именно они генерируют угрозы экономической и политической нестабильности в неспособности выполнять свои базовые функции."Одной из наших задач является наш посильный вклад в разработку концепции достойного ответа на те вызовы, перед которыми мы сегодня стоим", – подчеркнула она.Андрей Клемешев, президент Балтийского федерального университета, первый вице-президент Российской ассоциации политической науки, доктор политических наук, в свою очередь отметил, что необходимы теоретические разработки концептуальных моделей, которые можно было бы использовать в основе прикладных исследований."Тот идейный багаж который у нас создавался даже в 1990-е годы, как мне представляется, не был направлен именно на приложение к конкретным разработкам и конкретным исследованиям. Мы должны искать достаточно успешные варианты реализации подобного рода подходов", – сказал он.
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общество, оксана гаман-голутвина, андрей клемешев, россия
Общество, Оксана Гаман-Голутвина, Андрей Клемешев, Россия
18:12 02.12.2022
 

Эксперты РАПН обсудили проблемы современной политики

© Алина КурамшинаКонференция "Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности"
Конференция Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности
© Алина Курамшина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Проблемы политического диалога в условиях трансформации современного миропорядка и внедрение новых подходов к современной публичной политике обсудили сегодня эксперты в рамках конференции "Политические вызовы и политический диалог в условиях глобальной турбулентности".
"Ранее многим из нас казалось, что глобальные катаклизмы стали достоянием истории, а наш удел – их осмысление. Оказалось, что и на нашу долю выпали эпохальные исторические вызовы и перед лицом этих вызовов необходимы гражданское мужество и профессионализм, чтобы найти достойные ответы на эти вызовы", – отметила, открывая конференцию, президент Российской ассоциации политической науки (РАПН), член Общественной палаты РФ Оксана Гаман-Голутвина.
По ее словам, глобальная турбулентность – это уже не фигура речи и не потенциальная возможность, а реальность сегодняшнего дня. Однако в XXI веке ее источником являются не сильные, а слабые, обрушившиеся государства, поскольку именно они генерируют угрозы экономической и политической нестабильности в неспособности выполнять свои базовые функции.
"Одной из наших задач является наш посильный вклад в разработку концепции достойного ответа на те вызовы, перед которыми мы сегодня стоим", – подчеркнула она.
Андрей Клемешев, президент Балтийского федерального университета, первый вице-президент Российской ассоциации политической науки, доктор политических наук, в свою очередь отметил, что необходимы теоретические разработки концептуальных моделей, которые можно было бы использовать в основе прикладных исследований.
"Тот идейный багаж который у нас создавался даже в 1990-е годы, как мне представляется, не был направлен именно на приложение к конкретным разработкам и конкретным исследованиям. Мы должны искать достаточно успешные варианты реализации подобного рода подходов", – сказал он.
 
ОбществоОксана Гаман-ГолутвинаАндрей КлемешевРоссия
 
 
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