https://ria.ru/20221202/politika-1835647240.html

По примеру Великобритании. Когда Польша выйдет из Евросоюза

По примеру Великобритании. Когда Польша выйдет из Евросоюза - РИА Новости, 02.12.2022

По примеру Великобритании. Когда Польша выйдет из Евросоюза

В ЕС до сих пор спорят о потолке цен на российскую нефть. Причина — несговорчивость Польши. Опять пошли разговоры о возможном выходе поляков из Евросоюза. О... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:00

2022-12-02T08:00

2022-12-02T11:10

ярослав качиньский

урсула фон дер ляйен

польша

варшава

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

g7

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ЕС до сих пор спорят о потолке цен на российскую нефть. Причина — несговорчивость Польши. Опять пошли разговоры о возможном выходе поляков из Евросоюза. О природе евроскептицизма Варшавы и претензиях к Брюсселю — в материале РИА Новости.Сделки нетНа следующей неделе в ЕС вступают в силу ограничения на стоимость нефти из России. Это инициатива "Большой семерки". Предполагаемый лимит — 65-70 долларов за баррель.Однако, по данным агентства Reuters, некоторые страны ЕС считают, что это недостаточно навредит Москве. Польша, Литва и Эстония настаивали на 30 долларах."Сделки нет. Юридические тексты согласованы, но Польша против", — сообщил источник Reuters.Если соглашения не достигнут до 5 декабря, в Евросоюзе частично запретят импорт российской сырой нефти (с этой даты) и нефтепродуктов (с 5 февраля)."Поляки бескомпромиссны, не предлагают альтернативы. В ЕС раздражены позицией Варшавы", — говорят инсайдеры.И дело не только в антироссийском экстремизме Польши. Хватает и других споров: в том числе по поводу пресловутых демократических ценностей, а также из-за финансов."Трудный ребенок" ЕвропыПравительство, возглавляемое с 2015-го консервативной партией "Право и справедливость" (ПиС), регулярно критикует политический истеблишмент ЕС. Лидер ПиС Ярослав Качиньский, не занимающий официальных государственных должностей, но достаточно влиятельный, обвинял Европейскую комиссию (высший орган исполнительной власти ЕС) в том, что Брюссель "не выполняет обязательств в отношении Польши" и пытается создать "полный хаос в польском государстве".Качиньский также предупреждал, что, если его партия победит на следующих парламентских выборах осенью 2023-го, отношения с ЕС "придется пересмотреть". Другие политики из ПиС предлагали изучить вопрос о вето на некоторые решения Брюсселя.Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила, что Польша может не получить долю в фонде "постпандемического восстановления" ЕС. Брюссель недоволен тем, что Варшава не следует рекомендациям о корректировке судебной реформы.Комиссия приостановила выплаты до тех пор, пока Польша не выполнит постановление о роспуске дисциплинарной палаты Верховного суда. В июле правительство сочло, что удовлетворило претензии, приняв закон о "палате профессиональной ответственности" (вместо дисциплинарной). И ЕК, признав ключевую роль Варшавы в гуманитарной и военной помощи Украине, окончательно утвердила план национального восстановления Польши, что необходимо для высвобождения средств.Однако с тех пор в Брюсселе передумали, и предназначенные полякам деньги по-прежнему заморожены.Оппозиция же воспользовалась замечаниями Качиньского, чтобы заявить: ПиС готовит почву для Polexit (по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из ЕС). На деле ситуация не столь однозначная.Низы не хотят, верхи не могутПодавляющее большинство поляков против Polexit. Такой курс был бы политическим самоубийством для любой партии, отмечают западные аналитики. Неудивительно, что ПиС на официальном уровне категорически отрицает подобные намерения.Тем не менее доверенные лица Качиньского — его заместитель Рышард Терлецкий и депутат ПиС Марек Суски — постоянно твердят о борьбе с "брюссельскими оккупантами". По их словам, Великобритания доказала: диктатуру Брюсселя можно победить.У таких вбросов, отмечает Би-би-си, две цели. С одной стороны, ПиС готовит общественное мнение к тому, что Варшава не получит денег от ЕС, а делать обязательные "членские взносы" придется. С другой — это очевидный шантаж. Особенно в условиях миграционного кризиса.Неразрешимый спорДаже рьяные евроскептики в польском истеблишменте признают в кулуарах: страна попросту не готова отправиться в "одиночное плавание". Великобритания с куда более мощной экономикой, чем у Польши, до сих пор не преодолела последствия Brexit. При этом британцы, имеющие выход к морю, пользуются протекцией США. Варшава же в случае отделения от ЕС окажется в кольце недоброжелательных соседей.Поляки используют стычки с Брюсселем для торга. Они могут пригрозить высылкой мигрантов или закрытием для них границ. Или просто станут блокировать евросоюзовские инициативы, как это, по сути, происходит сейчас.Законодательство ЕС не предполагает исключения, кроме как по доброй воле. Значит, "перетягивание каната" между Варшавой и Брюсселем продолжится — с разной интенсивностью. И если Еврокомиссия не пойдет на экономические послабления, поляки организуют принципиальное политическое сопротивление, которое затормозит всю деятельность ЕС — от внешних санкций до внутренней интеграции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/lavrov-1835560587.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/polsha-1829511050.html

польша

варшава

брюссель

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ярослав качиньский, урсула фон дер ляйен, польша, варшава, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии