https://ria.ru/20221202/pogoda-1835764945.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 02.12.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность, без осадков, не выше минус 6 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:18

2022-12-02T08:18

2022-12-02T08:18

общество

москва

погода

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, не выше минус 6 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня переменная облачность, без осадков, в Москве минус 6 - минус 8, по области - минус 6 - минус 11. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и составит 767 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221201/sneg-1835461954.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода