https://ria.ru/20221202/pogoda-1835764945.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 02.12.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков, не выше минус 6 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:18
2022-12-02T08:18
2022-12-02T08:18
общество
москва
погода
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, не выше минус 6 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня переменная облачность, без осадков, в Москве минус 6 - минус 8, по области - минус 6 - минус 11. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и составит 767 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221201/sneg-1835461954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидается не выше минус шести градусов