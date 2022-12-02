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Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 02.12.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 02.12.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность, без осадков, не выше минус 6 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:18
2022-12-02T08:18
общество
москва
погода
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, не выше минус 6 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня переменная облачность, без осадков, в Москве минус 6 - минус 8, по области - минус 6 - минус 11. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и составит 767 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
08:18 02.12.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидается не выше минус шести градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зима в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, не выше минус 6 ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня переменная облачность, без осадков, в Москве минус 6 - минус 8, по области - минус 6 - минус 11. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По словам синоптика, атмосферное давление меняться не будет и составит 767 миллиметров ртутного столба.
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