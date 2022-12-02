https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835811700.html

Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье

Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2022

Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье

Выставка кукольных работ по произведениям великого русского писателя Антона Чехова открылась в музее-заповеднике "Мелихово" Московской области, говорится в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:43

2022-12-02T11:43

2022-12-02T11:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835813655_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_301979cc14913f9690153a22b0592cdc.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Выставка кукольных работ по произведениям великого русского писателя Антона Чехова открылась в музее-заповеднике "Мелихово" Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.В рамках выставки можно будет увидеть кукольные работы мастеров по таким произведениям как "Дама с собачкой", "Каштанка", "Попрыгунья" и другим литературным работам писателя. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах."В рамках выставки можно погрузиться в мир произведений Антона Павловича Чехова, а миниатюрные кукольные портреты самого писателя, иронически подчеркивающие его характер, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых", - сообщили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20221128/remont-1834831421.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), музеи