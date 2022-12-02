https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835811700.html
Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье
Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2022
Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье
Выставка кукольных работ по произведениям великого русского писателя Антона Чехова открылась в музее-заповеднике "Мелихово" Московской области, говорится в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:43
2022-12-02T11:43
2022-12-02T11:46
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Выставка кукольных работ по произведениям великого русского писателя Антона Чехова открылась в музее-заповеднике "Мелихово" Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.В рамках выставки можно будет увидеть кукольные работы мастеров по таким произведениям как "Дама с собачкой", "Каштанка", "Попрыгунья" и другим литературным работам писателя. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах."В рамках выставки можно погрузиться в мир произведений Антона Павловича Чехова, а миниатюрные кукольные портреты самого писателя, иронически подчеркивающие его характер, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), музеи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Музеи