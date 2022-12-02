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Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2022
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Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье
Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2022
Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье
Выставка кукольных работ по произведениям великого русского писателя Антона Чехова открылась в музее-заповеднике "Мелихово" Московской области, говорится в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:43
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Выставка кукольных работ по произведениям великого русского писателя Антона Чехова открылась в музее-заповеднике "Мелихово" Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.В рамках выставки можно будет увидеть кукольные работы мастеров по таким произведениям как "Дама с собачкой", "Каштанка", "Попрыгунья" и другим литературным работам писателя. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах."В рамках выставки можно погрузиться в мир произведений Антона Павловича Чехова, а миниатюрные кукольные портреты самого писателя, иронически подчеркивающие его характер, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых", - сообщили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), музеи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Музеи
11:43 02.12.2022 (обновлено: 11:46 02.12.2022)
 

Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВыставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье
Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Выставка по произведениям Чехова открылась в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Выставка кукольных работ по произведениям великого русского писателя Антона Чехова открылась в музее-заповеднике "Мелихово" Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
В рамках выставки можно будет увидеть кукольные работы мастеров по таким произведениям как "Дама с собачкой", "Каштанка", "Попрыгунья" и другим литературным работам писателя. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах.
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"В рамках выставки можно погрузиться в мир произведений Антона Павловича Чехова, а миниатюрные кукольные портреты самого писателя, иронически подчеркивающие его характер, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых", - сообщили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Музеи
 
 
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