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Глава Подмосковья встретился с участникам СВО - РИА Новости, 02.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835797933.html
Глава Подмосковья встретился с участникам СВО
Глава Подмосковья встретился с участникам СВО - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Подмосковья встретился с участникам СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:04
2022-12-02T11:04
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья."Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что в настоящее время большое количество добровольцев хотят отправиться в зону СВО."Мы занимаемся и их подготовкой, и дополнительным оснащением. Но самая главная наша задача – уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг. Поэтому я, мои коллеги с территорий, главы муниципалитетов стараемся максимально уделять внимание тем, кто остался здесь, чтобы и детки, и семьи чувствовали заботу", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833855661.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
11:04 02.12.2022
 

Глава Подмосковья встретился с участникам СВО

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГосударственные награды
Государственные награды - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 10:41Новости Подмосковья
Воробьев: в Подмосковье много желающих отправиться в зону СВО
Он добавил, что в настоящее время большое количество добровольцев хотят отправиться в зону СВО.
"Мы занимаемся и их подготовкой, и дополнительным оснащением. Но самая главная наша задача – уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг. Поэтому я, мои коллеги с территорий, главы муниципалитетов стараемся максимально уделять внимание тем, кто остался здесь, чтобы и детки, и семьи чувствовали заботу", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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