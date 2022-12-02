https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835797933.html
Глава Подмосковья встретился с участникам СВО
Глава Подмосковья встретился с участникам СВО - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Подмосковья встретился с участникам СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:04
2022-12-02T11:04
2022-12-02T11:04
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья."Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что в настоящее время большое количество добровольцев хотят отправиться в зону СВО."Мы занимаемся и их подготовкой, и дополнительным оснащением. Но самая главная наша задача – уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг. Поэтому я, мои коллеги с территорий, главы муниципалитетов стараемся максимально уделять внимание тем, кто остался здесь, чтобы и детки, и семьи чувствовали заботу", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833855661.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"
Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно", -
приводятся в сообщении слова Воробьева
.
Он добавил, что в настоящее время большое количество добровольцев хотят отправиться в зону СВО.
"Мы занимаемся и их подготовкой, и дополнительным оснащением. Но самая главная наша задача – уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг. Поэтому я, мои коллеги с территорий, главы муниципалитетов стараемся максимально уделять внимание тем, кто остался здесь, чтобы и детки, и семьи чувствовали заботу", - добавил губернатор.