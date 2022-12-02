https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835797933.html

Глава Подмосковья встретился с участникам СВО

Глава Подмосковья встретился с участникам СВО - РИА Новости, 02.12.2022

Глава Подмосковья встретился с участникам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:04

2022-12-02T11:04

2022-12-02T11:04

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями специальной военной операции и их семьями, а также вручил государственные награды, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья."Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что в настоящее время большое количество добровольцев хотят отправиться в зону СВО."Мы занимаемся и их подготовкой, и дополнительным оснащением. Но самая главная наша задача – уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг. Поэтому я, мои коллеги с территорий, главы муниципалитетов стараемся максимально уделять внимание тем, кто остался здесь, чтобы и детки, и семьи чувствовали заботу", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833855661.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)