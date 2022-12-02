https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835789186.html
Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 02.12.2022
Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Свыше 230 тысяч звонков поступило с начала текущего года на горячую линию "Стань мамой в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:56
2022-12-02T10:56
2022-12-02T10:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 230 тысяч звонков поступило с начала текущего года на горячую линию "Стань мамой в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.Горячая линия "Стань мамой в Подмосковье" был запущен в сентябре 2019 года. Операторы линии консультируют в выборе роддома, помогают записаться на прием к специалистам узкого и широкого профиля, а также отвечают на вопросы о необходимых документах."С начала текущего года на линию поступило почти 233 тысячи звонков, из которых 10% пришлось на обращения из других регионов России. Всего за время существования сервиса в колл-центр поступило 665 тысяч звонков", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20221129/forma-1835081036.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова