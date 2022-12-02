https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835789186.html

Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 02.12.2022

Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Свыше 230 тысяч звонков поступило с начала текущего года на горячую линию "Стань мамой в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:56

2022-12-02T10:56

2022-12-02T10:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822282365_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_11c3f4023e28f70f97d038095cce2960.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 230 тысяч звонков поступило с начала текущего года на горячую линию "Стань мамой в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.Горячая линия "Стань мамой в Подмосковье" был запущен в сентябре 2019 года. Операторы линии консультируют в выборе роддома, помогают записаться на прием к специалистам узкого и широкого профиля, а также отвечают на вопросы о необходимых документах."С начала текущего года на линию поступило почти 233 тысячи звонков, из которых 10% пришлось на обращения из других регионов России. Всего за время существования сервиса в колл-центр поступило 665 тысяч звонков", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20221129/forma-1835081036.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова