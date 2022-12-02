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Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 02.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835789186.html
Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 02.12.2022
Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Свыше 230 тысяч звонков поступило с начала текущего года на горячую линию "Стань мамой в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:56
2022-12-02T10:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 230 тысяч звонков поступило с начала текущего года на горячую линию "Стань мамой в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.Горячая линия "Стань мамой в Подмосковье" был запущен в сентябре 2019 года. Операторы линии консультируют в выборе роддома, помогают записаться на прием к специалистам узкого и широкого профиля, а также отвечают на вопросы о необходимых документах."С начала текущего года на линию поступило почти 233 тысячи звонков, из которых 10% пришлось на обращения из других регионов России. Всего за время существования сервиса в колл-центр поступило 665 тысяч звонков", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
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Артем Смирнов
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60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
10:56 02.12.2022
 

Более 230 тысяч звонков поступило в колл-центр "Стань мамой в Подмосковье"

© Фото : Freepik/pch.vectorБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Freepik/pch.vector
Беременная девушка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 230 тысяч звонков поступило с начала текущего года на горячую линию "Стань мамой в Подмосковье", говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Горячая линия "Стань мамой в Подмосковье" был запущен в сентябре 2019 года. Операторы линии консультируют в выборе роддома, помогают записаться на прием к специалистам узкого и широкого профиля, а также отвечают на вопросы о необходимых документах.
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Выплаты на покупку школьной формы получили более 100 тысяч семей МО
"С начала текущего года на линию поступило почти 233 тысячи звонков, из которых 10% пришлось на обращения из других регионов России. Всего за время существования сервиса в колл-центр поступило 665 тысяч звонков", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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