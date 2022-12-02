https://ria.ru/20221202/pensii-1835943939.html
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 02.12.2022
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:02
2022-12-02T17:02
2022-12-02T17:28
общество
россия
владимир путин
госдума рф
пенсии
олег смолин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.Во время диалога в онлайн-формате к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин. Он попросил, чтобы в стране поддерживали предприятия, созданные не только отдельными инвалидами, но и их общественными организациями. Также парламентарий попросил проиндексировать пенсии работающим людям с ограниченными возможностями.Глава государства также отметил, что несмотря на преодоление тенденции к увеличению числа неработающих инвалидов, 25 процентов трудоустроенных — это низкий показатель. По его словам, нужно предпринять усилия для улучшения результата.Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
https://ria.ru/20221130/pensiya-1835273387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, госдума рф, пенсии, олег смолин, оон
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Пенсии, Олег Смолин, ООН
17:02 02.12.2022 (обновлено: 17:28 02.12.2022)
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Президент Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.
Во время диалога в онлайн-формате к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин
. Он попросил, чтобы в стране поддерживали предприятия, созданные не только отдельными инвалидами, но и их общественными организациями. Также парламентарий попросил проиндексировать пенсии работающим людям с ограниченными возможностями.
"Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите, в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать", — сказал Путин.
Глава государства также отметил, что несмотря на преодоление тенденции к увеличению числа неработающих инвалидов, 25 процентов трудоустроенных — это низкий показатель. По его словам, нужно предпринять усилия для улучшения результата.
Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН
ежегодно 3 декабря.
Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.