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Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 02.12.2022
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:02
2022-12-02T17:28
общество
россия
владимир путин
госдума рф
пенсии
олег смолин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.Во время диалога в онлайн-формате к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин. Он попросил, чтобы в стране поддерживали предприятия, созданные не только отдельными инвалидами, но и их общественными организациями. Также парламентарий попросил проиндексировать пенсии работающим людям с ограниченными возможностями.Глава государства также отметил, что несмотря на преодоление тенденции к увеличению числа неработающих инвалидов, 25 процентов трудоустроенных — это низкий показатель. По его словам, нужно предпринять усилия для улучшения результата.Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
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общество, россия, владимир путин, госдума рф, пенсии, олег смолин, оон
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Пенсии, Олег Смолин, ООН
17:02 02.12.2022 (обновлено: 17:28 02.12.2022)
 
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Президент Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.
Во время диалога в онлайн-формате к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин. Он попросил, чтобы в стране поддерживали предприятия, созданные не только отдельными инвалидами, но и их общественными организациями. Также парламентарий попросил проиндексировать пенсии работающим людям с ограниченными возможностями.
"Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите, в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать", — сказал Путин.
Глава государства также отметил, что несмотря на преодоление тенденции к увеличению числа неработающих инвалидов, 25 процентов трудоустроенных — это низкий показатель. По его словам, нужно предпринять усилия для улучшения результата.
Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.
Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинГосдума РФПенсииОлег СмолинООН
 
 
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