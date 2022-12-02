https://ria.ru/20221202/pensii-1835943939.html

Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 02.12.2022

Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:02

2022-12-02T17:02

2022-12-02T17:28

общество

россия

владимир путин

госдума рф

пенсии

олег смолин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.Во время диалога в онлайн-формате к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин. Он попросил, чтобы в стране поддерживали предприятия, созданные не только отдельными инвалидами, но и их общественными организациями. Также парламентарий попросил проиндексировать пенсии работающим людям с ограниченными возможностями.Глава государства также отметил, что несмотря на преодоление тенденции к увеличению числа неработающих инвалидов, 25 процентов трудоустроенных — это низкий показатель. По его словам, нужно предпринять усилия для улучшения результата.Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.

https://ria.ru/20221130/pensiya-1835273387.html

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, госдума рф, пенсии, олег смолин, оон