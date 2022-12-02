https://ria.ru/20221202/parom-1835973478.html

На Керченской переправе приостановили движение паромов

На Керченской переправе приостановили движение паромов - РИА Новости, 02.12.2022

На Керченской переправе приостановили движение паромов

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:35

2022-12-02T18:35

2022-12-02T18:36

министерство транспорта рф (минтранс россии)

краснодарский край

россия

керченский пролив

погода

республика крым

происшествия

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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.В пятницу в министерстве сообщали о том, что в районе Керченской паромной переправы морская логистика осуществляется двумя паромами "Лаврентий" и "Мария"."02.12.2022 с 18.00 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)", - говорится в сообщении.В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221202/opasnost-1835881274.html

https://ria.ru/20221202/poezd-1835909169.html

https://ria.ru/20221201/krym-1835449544.html

краснодарский край

россия

керченский пролив

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство транспорта рф (минтранс россии), краснодарский край, россия, керченский пролив, погода, республика крым, происшествия