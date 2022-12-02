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На Керченской переправе приостановили движение паромов - РИА Новости, 02.12.2022
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На Керченской переправе приостановили движение паромов
На Керченской переправе приостановили движение паромов - РИА Новости, 02.12.2022
На Керченской переправе приостановили движение паромов
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:35
2022-12-02T18:36
министерство транспорта рф (минтранс россии)
краснодарский край
россия
керченский пролив
погода
республика крым
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.В пятницу в министерстве сообщали о том, что в районе Керченской паромной переправы морская логистика осуществляется двумя паромами "Лаврентий" и "Мария"."02.12.2022 с 18.00 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)", - говорится в сообщении.В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221202/opasnost-1835881274.html
https://ria.ru/20221202/poezd-1835909169.html
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краснодарский край
россия
керченский пролив
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министерство транспорта рф (минтранс россии), краснодарский край, россия, керченский пролив, погода, республика крым, происшествия
Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Краснодарский край, Россия, Керченский пролив, Погода, Республика Крым, Происшествия
18:35 02.12.2022 (обновлено: 18:36 02.12.2022)
 
На Керченской переправе приостановили движение паромов

Паромное сообщение на Керченской переправе приостановили из-за усиления ветра

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкАвтомобили на пароме Керченской паромной переправы
Автомобили на пароме Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобили на пароме Керченской паромной переправы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
В пятницу в министерстве сообщали о том, что в районе Керченской паромной переправы морская логистика осуществляется двумя паромами "Лаврентий" и "Мария".
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"02.12.2022 с 18.00 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.
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Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Краснодарский крайРоссияКерченский проливПогодаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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