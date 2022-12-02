18:35 02.12.2022 (обновлено: 18:36 02.12.2022)
На Керченской переправе приостановили движение паромов
Паромное сообщение на Керченской переправе приостановили из-за усиления ветра
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкАвтомобили на пароме Керченской паромной переправы
Автомобили на пароме Керченской паромной переправы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
В пятницу в министерстве сообщали о том, что в районе Керченской паромной переправы морская логистика осуществляется двумя паромами "Лаврентий" и "Мария".
"02.12.2022 с 18.00 паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (усиление ветра до 17 метров в секунду)", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.
Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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