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Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/orden-1835832478.html
Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР
Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР
Глава МЧС России Александр Куренков вручил орден Мужества саперу Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" майору Егибеку Егибекову,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:40
2022-12-02T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
александр куренков (мчс)
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил орден Мужества саперу Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" майору Егибеку Егибекову, подорвавшемуся на противопехотной мине в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Начальник группы пиротехнического отдела управления Центра "Лидер" Егибеков получил ранение в результате подрыва противопехотной мины на территории Донецкой Народной Республики. Сейчас офицер проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко."Вы выполняли поставленную задачу по разминированию территорий, проявляя высокий уровень ответственности и профессионализма. Ваша работа, как и ваших коллег, бесконечно важна для простых жителей республики, которые сейчас находятся и так в сложной обстановке. Я вами горжусь, вы – пример достойного служения Родине", – приводит пресс-служба ведомства слова Александра Куренкова.Егибеков служит в МЧС России с 2012 года. В составе сводного отряда ведомства участвовал в гуманитарном разминировании в Сербии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, а также операциях по очистке территорий от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Крыму и Тверской области.
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россия
донецкая народная республика
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в мире, александр куренков (мчс), россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Куренков (МЧС), Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:40 02.12.2022
 
Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР

Глава МЧС Куренков вручил орден Мужества саперу Егибекову, подорвавшемуся на мине в ДНР

© Фото : МЧС РоссииГлава МЧС Росии Александр Куренков вручил госнаграду пиротехнику Центра "Лидер" Егибеку Егибекову
Глава МЧС Росии Александр Куренков вручил госнаграду пиротехнику Центра Лидер Егибеку Егибекову - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : МЧС России
Глава МЧС Росии Александр Куренков вручил госнаграду пиротехнику Центра "Лидер" Егибеку Егибекову
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил орден Мужества саперу Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" майору Егибеку Егибекову, подорвавшемуся на противопехотной мине в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Начальник группы пиротехнического отдела управления Центра "Лидер" Егибеков получил ранение в результате подрыва противопехотной мины на территории Донецкой Народной Республики. Сейчас офицер проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.
"Вы выполняли поставленную задачу по разминированию территорий, проявляя высокий уровень ответственности и профессионализма. Ваша работа, как и ваших коллег, бесконечно важна для простых жителей республики, которые сейчас находятся и так в сложной обстановке. Я вами горжусь, вы – пример достойного служения Родине", – приводит пресс-служба ведомства слова Александра Куренкова.
Егибеков служит в МЧС России с 2012 года. В составе сводного отряда ведомства участвовал в гуманитарном разминировании в Сербии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, а также операциях по очистке территорий от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Крыму и Тверской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:27
Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр Куренков (МЧС)РоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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