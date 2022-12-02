https://ria.ru/20221202/orden-1835832478.html

Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР

Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022

Глава МЧС вручил орден Мужества саперу, подорвавшемуся на мине в ДНР

Глава МЧС России Александр Куренков вручил орден Мужества саперу Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" майору Егибеку Егибекову,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:40

2022-12-02T12:40

2022-12-02T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

александр куренков (мчс)

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вручил орден Мужества саперу Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" майору Егибеку Егибекову, подорвавшемуся на противопехотной мине в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Начальник группы пиротехнического отдела управления Центра "Лидер" Егибеков получил ранение в результате подрыва противопехотной мины на территории Донецкой Народной Республики. Сейчас офицер проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко."Вы выполняли поставленную задачу по разминированию территорий, проявляя высокий уровень ответственности и профессионализма. Ваша работа, как и ваших коллег, бесконечно важна для простых жителей республики, которые сейчас находятся и так в сложной обстановке. Я вами горжусь, вы – пример достойного служения Родине", – приводит пресс-служба ведомства слова Александра Куренкова.Егибеков служит в МЧС России с 2012 года. В составе сводного отряда ведомства участвовал в гуманитарном разминировании в Сербии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, а также операциях по очистке территорий от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Крыму и Тверской области.

https://ria.ru/20221007/gosnagrady-1822368107.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, александр куренков (мчс), россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)