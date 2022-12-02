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Аварии и катастрофы истребителей МиГ-31 в России в 2010-2022 годах

Аварии и катастрофы истребителей МиГ-31 в России в 2010-2022 годах - РИА Новости, 02.12.2022

Аварии и катастрофы истребителей МиГ-31 в России в 2010-2022 годах

в десяти километрах от населенного пункта Алексеевка Надеждинского района Приморья потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:51

2022-12-02T11:51

2022-12-02T11:51

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20222 декабря в десяти километрах от населенного пункта Алексеевка Надеждинского района Приморья потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. 8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31. Экипаж катапультировался. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что предварительная причина инцидента – поломка.29 января в Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе Минобороны сообщили, что это произошло во время взлета, причиной стала техническая неисправность. МиГ-31 должен был совершить плановый полет. Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле не было.202120 апреля в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Пермском крае у самолета МиГ-31 сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования.202011 августа истребитель МиГ-31 сел в Пермском крае с разрушенным колесом задней стойки шасси. Посадка прошла в штатном режиме. Самолет повреждений не получил.201819 сентября в Нижегородской области истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время планово-тренировочного полета. Оба летчика катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте в районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел. Разрушений на земле нет.18 мая на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель был потушен силами штатного пожарного расчета. никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.201726 апреля в Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались, их оперативно эвакуировали.201625 января в Красноярском крае самолет МиГ-31 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта. Экипаж катапультировался и после приземления вышел на связь. На земле разрушений не было.201530 октября истребитель-перехватчик МиГ-31 не вышел на связь, когда возвращался на аэродром базирования в Камчатском крае после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Он исчез с радаров в 150 километрах от аэродрома населенного пункта Ключи. Спасатели с воздуха обнаружили обоих пилотов по радиомаяку. Их жизни ничего не угрожало. Позже пилотов эвакуировали. Самолет сгорел.20144 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета самолет МиГ-31 потерпел аварию в 25 километрах от Армавира в Краснодарском крае. При заходе на посадку командир экипажа Миг-31 доложил руководителю полетов, что у самолета не вышла правая стойка шасси. Оба пилота экипажа Миг-31 благополучно приземлились и были оперативно обнаружены и доставлены вертолетом поисково-спасательной службы на базовый аэродром.201314 декабря истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в 26 километрах от авиабазы Центральная Угловая под Владивостоком. Оба летчика вывели самолет в безопасный район и после этого катапультировались.20116 сентября в Пермском крае разбился истребитель-перехватчик МиГ-31, оба летчика погибли. Катастрофа произошла в 11 километрах от аэродрома "Большое Савино". Сгоревший самолет был обнаружен на пашне возле деревни Болгары. Жертв среди гражданского населения нет.201019 ноября в Пермском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесной зоне в 60 километрах северо-восточнее аэродрома Большое Савино. Экипаж катапультировался, летчики не пострадали. Жертв и разрушений на земле не было.В марте МиГ-31 потерпел аварию в городе Котласе Архангельской области. При посадке истребитель выкатился с бетонной взлетно-посадочной полосы на боковую полосу безопасности, где столкнулся со снежным бруствером (насыпью), опрокинулся и разрушился. Экипаж не пострадал.18 января истребитель-перехватчик ВВС России МиГ-31 совершил внеплановую посадку из-за отказа кислородного оборудования. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета в районе аэродрома Большое Савино (город Пермь). В результате грамотных действий пилота и группы руководства полетами самолет успешно сел на базовом аэродроме.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, миг-31, происшествия, ввс рф