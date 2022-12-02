https://ria.ru/20221202/lipetsk-1835821584.html

Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе

Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе - РИА Новости, 02.12.2022

Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе

Охрану общественного порядка в Липецке, помимо правоохранителей, будут осуществлять кинологи, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:06

2022-12-02T12:06

2022-12-02T12:06

липецкая область

игорь артамонов

липецк

собаки

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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Охрану общественного порядка в Липецке, помимо правоохранителей, будут осуществлять кинологи, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по итогам встречи с инициативной группой.По словам главы региона, помимо собственного участия в охране порядка, кинологи готовы работать со всеми желающими, у кого есть собаки."Можно обучить любую собаку. После этого животное сможет отреагировать на запах взрывчатых веществ, просто гуляя, без команды, и предупредит об опасном предмете", – пояснила кинолог Анна Сидорова.Она так же сообщила Игорю Артамонову, что на подготовку одной собаки потребуется около шести месяцев. Для тренировок есть необходимая база и ресурсы на базе регионального Управления государственной противопожарной спасательной службы.Обучать животных планируется по трём направлениям: поиск взрывчатых веществ, обеспечение общественной безопасности и поисково-спасательная работа."Это очень ценная инициатива и она как никогда актуальна. Разумеется, мы окажем кинологам всю необходимую поддержку", – сказал губернатор Игорь Артамонов.Он также отметил, что уже нашлись добровольцы, которые хотят участвовать в проекте.

https://ria.ru/20221125/gospodderzhka-1834176950.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, собаки