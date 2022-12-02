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Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе - РИА Новости, 02.12.2022
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Липецкая область
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Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе
Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе - РИА Новости, 02.12.2022
Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе
Охрану общественного порядка в Липецке, помимо правоохранителей, будут осуществлять кинологи, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:06
2022-12-02T12:06
липецкая область
игорь артамонов
липецк
собаки
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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Охрану общественного порядка в Липецке, помимо правоохранителей, будут осуществлять кинологи, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по итогам встречи с инициативной группой.По словам главы региона, помимо собственного участия в охране порядка, кинологи готовы работать со всеми желающими, у кого есть собаки."Можно обучить любую собаку. После этого животное сможет отреагировать на запах взрывчатых веществ, просто гуляя, без команды, и предупредит об опасном предмете", – пояснила кинолог Анна Сидорова.Она так же сообщила Игорю Артамонову, что на подготовку одной собаки потребуется около шести месяцев. Для тренировок есть необходимая база и ресурсы на базе регионального Управления государственной противопожарной спасательной службы.Обучать животных планируется по трём направлениям: поиск взрывчатых веществ, обеспечение общественной безопасности и поисково-спасательная работа."Это очень ценная инициатива и она как никогда актуальна. Разумеется, мы окажем кинологам всю необходимую поддержку", – сказал губернатор Игорь Артамонов.Он также отметил, что уже нашлись добровольцы, которые хотят участвовать в проекте.
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игорь артамонов, липецк, собаки
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Собаки
12:06 02.12.2022
 

Липецкие кинологи помогут в охране общественного порядка в городе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Улица Фрунзе в Липецке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Охрану общественного порядка в Липецке, помимо правоохранителей, будут осуществлять кинологи, об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по итогам встречи с инициативной группой.
По словам главы региона, помимо собственного участия в охране порядка, кинологи готовы работать со всеми желающими, у кого есть собаки.
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"Можно обучить любую собаку. После этого животное сможет отреагировать на запах взрывчатых веществ, просто гуляя, без команды, и предупредит об опасном предмете", – пояснила кинолог Анна Сидорова.
Она так же сообщила Игорю Артамонову, что на подготовку одной собаки потребуется около шести месяцев. Для тренировок есть необходимая база и ресурсы на базе регионального Управления государственной противопожарной спасательной службы.
Обучать животных планируется по трём направлениям: поиск взрывчатых веществ, обеспечение общественной безопасности и поисково-спасательная работа.
"Это очень ценная инициатива и она как никогда актуальна. Разумеется, мы окажем кинологам всю необходимую поддержку", – сказал губернатор Игорь Артамонов.
Он также отметил, что уже нашлись добровольцы, которые хотят участвовать в проекте.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкСобаки
 
 
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