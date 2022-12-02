https://ria.ru/20221202/legprom-1833652071.html

Предприятия легпрома Ивановской области открывают двери для туристов

Предприятия легпрома Ивановской области открывают двери для туристов - РИА Новости, 02.12.2022

Предприятия легпрома Ивановской области открывают двери для туристов

Ивановская область вошла в число финалистов образовательного проекта "Открытая промышленность" по развитию промышленного туризма, организованного при содействии РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:54

2022-12-02T11:54

2022-12-02T15:38

иваново

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Ивановская область вошла в число финалистов образовательного проекта "Открытая промышленность" по развитию промышленного туризма, организованного при содействии Агентства стратегических инициатив и Минпромторга России, сообщает АСИ.Всего участниками проекта стали 159 предприятий различных отраслей из 20 регионов России. На конкурс команды из разных областей страны представили заявки, раскрывающие туристический и промышленный потенциал субъектов РФ.В формировании заявки на конкурс от Ивановской области в сфере легкой промышленности приняли участие четыре предприятия, уже реализующие программы промышленного туризма. Это предприятия традиционного для Иваново текстильного дела: "Шуйские ситцы", "Фурмановская фабрика №2", "Лидертекс" и IVCORE."Благодаря участию в проекте, наш регион может заявить о себе на всероссийском и международном уровне, тем самым повысить свою инвестиционную привлекательность. Мы сможем формировать перечень региональных брендов и помогать им развиваться. Представители самых разных отраслей смогут создавать уникальные турпродукты, модернизировать свои бренды, проводить масштабную работу по созданию маршрутов делового туризма. В то же время, и предприятия заинтересованы в этом проекте, поскольку таким образом могут расширить свои цепочки поставок", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область Юлии Тумановой.Исторически сложилось, что еще с начала XIX века Ивановская область является центром российской текстильной промышленности. Пожалуй, самое почтенное по возрасту предприятие - компания "Шуйские ситцы", ведущая свою историю с ситценабивной мануфактуры шуйских купцов Посылиных, открытой в 1820 году. Именно здесь в XIX веке были установлены первая бумагопрядильня, первый в России ткацкий челнок - "самолет". Сегодня предприятие на постоянной основе проводит профориентационные экскурсии для школьников и студентов вузов. Планируется запустить экскурсионный маршрут "Здесь делают ткани два века". А коньком туристической программы станут специализированные текстильные мастер-классы.Записавшиеся на экскурсию по "Фурмановской фабрике №2", которая специализируется на суровых хлопчатобумажных тканях, получат возможность не только увидеть, как разрозненные нити превращаются в ткань, но и поучаствовать в процессе, научившись выполнять операции по ликвидации обрыва нити, замене бобины с пряжей.Фабрика, основанная в 1869 году, сохранила свой исторический облик, поэтому ценители ранней промышленной архитектуры смогут прикоснуться здесь к "теплому" красному кирпичу, который использовался тогда для строительства заводов, подняться по старинным витым чугунным лестницам.Полторы тысячи сотрудников "ЛидерТекса" выпускают рабочие перчатки и рукавицы, спецодежду и постельное белье, стрейчпленку и трикотаж. Фабрика снабжает защитными перчатками всю Россию - их производят порядка 15 миллионов в месяц. Туристов здесь познакомят с реальными технологиями, например, использованием в составе сырья трикотажных перчаток регенерированного хлопка (хлопка, полученного путём вторичной переработки из неиспользованного переработанного хлопка).В свою очередь, в IVCORE продемонстрируют туристам, что Иваново – не только "ситцевая столица", но и центр современного производства технических материалов. На предприятии предлагают студентам и бизнес-группам познакомиться с уникальным производством ПВХ материалов. Часть производственных помещений здесь оформили оригинальными арт-объектами. Посетители – экскурсии здесь проводятся дважды в месяц – получат знания об истории развитии отрасли и новых технологиях, увидят демо-зону с образцами продукции.Успешное участие в проекте "Открытая промышленность" даст возможность команде Ивановской области пройти обучение по профильной программе, нацеленной на развитие промышленного туризма в разных регионах. Обучение завершится в январе 2023 года, по его итогам в регионах создадут комплексные планы продвижения промышленного потенциала, разработают программы посещения предприятий для школьников и студентов, бизнес-делегаций, местных жителей и туристов, будут продвигать региональные и межрегиональные индустриальные маршруты.Как отметили в АСИ, потенциал для развития промышленного туризма имеют и многие другие ивановские предприятия, у которых уже разработаны маршруты и определены параметры проведения экскурсий."Участие предприятий легкой промышленности в проекте по развитию промышленного туризма – это еще одна возможность продемонстрировать российскому потребителю качественную отечественную продукцию, и то, как она производится. В нашей стране много предприятий разных направлений, готовых обеспечить рынок необходимыми товарами, пока еще не всегда идентифицируемыми как российские. Поэтому важно повышать имидж нашего продукта и рассказывать о непростых многоэтапных процессах производства на современных предприятиях", - прокомментировала директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова.Промышленный туризм – одно из основных направлений стратегического развития РФ, основной целью которого является формирование устойчивой социально-экономической и туристской привлекательности России, как страны с высоким уровнем развития промышленности. Как отмечается в заявке Ивановской области на участие в конкурсе "Открытая промышленность", туристический поток в регион в 2021 году составлял 651,2 тысячи человек. Власти региона планируют к 2023 году увеличить его минимум на 14 %, в том числе, за счет популяризации туристско-ориентированных промышленных предприятий и их продукции, повышения конкурентоспособности и продвижения локальных брендов и региональных товаров.

https://ria.ru/20221122/proekt-1833303988.html

https://ria.ru/20220729/kredity-1805843553.html

иваново

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), агентство стратегических инициатив (аси)