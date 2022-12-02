https://ria.ru/20221202/korporativy-1835781516.html

Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов

Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов - РИА Новости, 02.12.2022

Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил своим заместителям и главам муниципальных образований активизировать подготовку к новогодним праздникам, но... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:13

2022-12-02T10:13

2022-12-02T10:13

томская область

владимир мазур

томская область

новый год

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ТОМСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил своим заместителям и главам муниципальных образований активизировать подготовку к новогодним праздникам, но при этом предостерег чиновников от корпоративных гуляний, сообщает обладминистрация."До новогодних каникул меньше месяца, и к ним нужно хорошо подготовиться. В первую очередь, речь идет об утверждении графиков работы дежурных служб, медучреждений, аптек, банков, почты, учреждений культуры, общественного транспорта, графиков уборки дорог, вывоза мусора. Отдельно до Нового года мы рассмотрим вопросы обеспечения безопасности", - сказал Мазур на аппаратном совещании в администрации региона.Губернатор напомнил, что в этом году регион отказался от пышных новогодних гуляний, фейерверков и салютов за бюджетный счет, а также приобретения новых новогодних уличных украшений. Однако, как отметил глава региона, это не значит, что в городах и районах не должно быть иллюминации, елок, ледовых городков и катков."Детей нельзя оставить без праздников и подарков, а вот для чиновников коллективных новогодних корпоративов быть не должно точно. Кто намеревался провести корпоратив – отменяйте", - подчеркнул Мазур, обращаясь к главам муниципальных образований и региональным руководителям.

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822850715.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир мазур, томская область, новый год