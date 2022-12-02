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Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов - РИА Новости, 02.12.2022
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Томская область
Томская область
https://ria.ru/20221202/korporativy-1835781516.html
Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов
Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов - РИА Новости, 02.12.2022
Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов
Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил своим заместителям и главам муниципальных образований активизировать подготовку к новогодним праздникам, но... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:13
2022-12-02T10:13
томская область
владимир мазур
томская область
новый год
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ТОМСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил своим заместителям и главам муниципальных образований активизировать подготовку к новогодним праздникам, но при этом предостерег чиновников от корпоративных гуляний, сообщает обладминистрация."До новогодних каникул меньше месяца, и к ним нужно хорошо подготовиться. В первую очередь, речь идет об утверждении графиков работы дежурных служб, медучреждений, аптек, банков, почты, учреждений культуры, общественного транспорта, графиков уборки дорог, вывоза мусора. Отдельно до Нового года мы рассмотрим вопросы обеспечения безопасности", - сказал Мазур на аппаратном совещании в администрации региона.Губернатор напомнил, что в этом году регион отказался от пышных новогодних гуляний, фейерверков и салютов за бюджетный счет, а также приобретения новых новогодних уличных украшений. Однако, как отметил глава региона, это не значит, что в городах и районах не должно быть иллюминации, елок, ледовых городков и катков."Детей нельзя оставить без праздников и подарков, а вот для чиновников коллективных новогодних корпоративов быть не должно точно. Кто намеревался провести корпоратив – отменяйте", - подчеркнул Мазур, обращаясь к главам муниципальных образований и региональным руководителям.
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822850715.html
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владимир мазур, томская область, новый год
Томская область, Владимир Мазур, Томская область, Новый год
10:13 02.12.2022
 
Мазур предостерег томских чиновников от новогодних корпоративов

Томский губернатор Мазур потребовал от чиновников отказаться от новогодних корпоративов

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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ТОМСК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил своим заместителям и главам муниципальных образований активизировать подготовку к новогодним праздникам, но при этом предостерег чиновников от корпоративных гуляний, сообщает обладминистрация.
"До новогодних каникул меньше месяца, и к ним нужно хорошо подготовиться. В первую очередь, речь идет об утверждении графиков работы дежурных служб, медучреждений, аптек, банков, почты, учреждений культуры, общественного транспорта, графиков уборки дорог, вывоза мусора. Отдельно до Нового года мы рассмотрим вопросы обеспечения безопасности", - сказал Мазур на аппаратном совещании в администрации региона.
Губернатор напомнил, что в этом году регион отказался от пышных новогодних гуляний, фейерверков и салютов за бюджетный счет, а также приобретения новых новогодних уличных украшений. Однако, как отметил глава региона, это не значит, что в городах и районах не должно быть иллюминации, елок, ледовых городков и катков.
"Детей нельзя оставить без праздников и подарков, а вот для чиновников коллективных новогодних корпоративов быть не должно точно. Кто намеревался провести корпоратив – отменяйте", - подчеркнул Мазур, обращаясь к главам муниципальных образований и региональным руководителям.
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Томская областьВладимир МазурТомская областьНовый год
 
 
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