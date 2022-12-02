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Операционный доход госпредприятий Китая вырос в январе-октябре на 8,9%
Операционный доход госпредприятий Китая вырос в январе-октябре на 8,9% - РИА Новости, 02.12.2022
Операционный доход госпредприятий Китая вырос в январе-октябре на 8,9%
Общий операционный доход государственных предприятий по итогам первых десяти месяцев вырос на 8,9% в годовом исчислении до 66,42 триллиона юаней (около 9,25... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:43
2022-12-02T16:43
2022-12-02T16:43
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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Общий операционный доход государственных предприятий по итогам первых десяти месяцев вырос на 8,9% в годовом исчислении до 66,42 триллиона юаней (около 9,25 триллиона долларов), сообщили в Минфин КНР.При этом совокупная прибыль госпредприятий страны уменьшилась в годовом исчислении на 3,3% до 3,62 триллиона юаней.Чистая прибыль госпредприятий центрального подчинения Китая составила около 1,7 триллиона юаней, что на 3,9% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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