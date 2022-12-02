https://ria.ru/20221202/investproekty-1835926872.html
За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных
За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных - РИА Новости, 02.12.2022
За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных
Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:22
2022-12-02T16:22
2022-12-02T16:22
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости. Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу в рамках VII Пермского инженерно-промышленного форума губернатор региона Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом на расширенном заседании Совета директоров промышленных предприятий. Темой совещания стали "Действующие меры развития промышленности. Реалии. Точки роста".По словам Махонина, Пермский край исторически является одним из индустриальных центров России, а от темпов развития промышленности, "от гибкости предприятий и их готовности непрерывно адаптироваться к новым условиям работы зависит благополучие не только Пермского края, но и всей страны".Махонин добавил, что федеральные и региональные органы власти ведут постоянную работу над разработкой и внедрением мер поддержки реального сектора экономики."За 2022 год краевые власти присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта 22 инициативам бизнеса, а Фонд развития промышленности РФ профинансировал более 30 проектов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба губернатора Махонина.Глава Пермского края также напомнил, что в текущем году Правительство РФ одобрило создание первой в регионе особой экономической зоны. По его словам, сейчас более 15 компаний намерены реализовать свои инвестпроекты на территории ОЭЗ.Как отметили в пресс-службе губернатора, на заседании представители крупных промышленных предприятий поделились опытом работы в новых экономических условиях и предложениями по сотрудничеству с властями."Перед нашим оборонно-промышленным комплексом появились новые задачи – обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа, нарастить выпуск вооружений, военной техники и экипировки. Нефтегазоперерабатывающие компании и производители удобрений выстраивают работу с учетом ограничительных мер, связанных с экономическими санкциями. Многие другие предприятия также налаживают логистические цепочки и ищут новых партнеров", – заключил Махонин, добавив, что при решении всех этих вопросов власти региона и представители промышленности Пермского края стараются "работать вместе, сообща".
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/truby-1835361501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости. Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В пятницу в рамках VII Пермского инженерно-промышленного форума губернатор региона Дмитрий Махонин
выступил с приветственным словом на расширенном заседании Совета директоров промышленных предприятий. Темой совещания стали "Действующие меры развития промышленности. Реалии. Точки роста".
По словам Махонина, Пермский край исторически является одним из индустриальных центров России, а от темпов развития промышленности, "от гибкости предприятий и их готовности непрерывно адаптироваться к новым условиям работы зависит благополучие не только Пермского края, но и всей страны".
Махонин добавил, что федеральные и региональные органы власти ведут постоянную работу над разработкой и внедрением мер поддержки реального сектора экономики.
"За 2022 год краевые власти присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта 22 инициативам бизнеса, а Фонд развития промышленности
РФ профинансировал более 30 проектов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба губернатора Махонина.
Глава Пермского края также напомнил, что в текущем году Правительство РФ одобрило создание первой в регионе особой экономической зоны. По его словам, сейчас более 15 компаний намерены реализовать свои инвестпроекты на территории ОЭЗ.
Как отметили в пресс-службе губернатора, на заседании представители крупных промышленных предприятий поделились опытом работы в новых экономических условиях и предложениями по сотрудничеству с властями.
"Перед нашим оборонно-промышленным комплексом появились новые задачи – обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа, нарастить выпуск вооружений, военной техники и экипировки. Нефтегазоперерабатывающие компании и производители удобрений выстраивают работу с учетом ограничительных мер, связанных с экономическими санкциями. Многие другие предприятия также налаживают логистические цепочки и ищут новых партнеров", – заключил Махонин, добавив, что при решении всех этих вопросов власти региона и представители промышленности Пермского края стараются "работать вместе, сообща".