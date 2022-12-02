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За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных - РИА Новости, 02.12.2022
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За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных
За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных - РИА Новости, 02.12.2022
За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных
Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:22
2022-12-02T16:22
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости. Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу в рамках VII Пермского инженерно-промышленного форума губернатор региона Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом на расширенном заседании Совета директоров промышленных предприятий. Темой совещания стали "Действующие меры развития промышленности. Реалии. Точки роста".По словам Махонина, Пермский край исторически является одним из индустриальных центров России, а от темпов развития промышленности, "от гибкости предприятий и их готовности непрерывно адаптироваться к новым условиям работы зависит благополучие не только Пермского края, но и всей страны".Махонин добавил, что федеральные и региональные органы власти ведут постоянную работу над разработкой и внедрением мер поддержки реального сектора экономики."За 2022 год краевые власти присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта 22 инициативам бизнеса, а Фонд развития промышленности РФ профинансировал более 30 проектов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба губернатора Махонина.Глава Пермского края также напомнил, что в текущем году Правительство РФ одобрило создание первой в регионе особой экономической зоны. По его словам, сейчас более 15 компаний намерены реализовать свои инвестпроекты на территории ОЭЗ.Как отметили в пресс-службе губернатора, на заседании представители крупных промышленных предприятий поделились опытом работы в новых экономических условиях и предложениями по сотрудничеству с властями."Перед нашим оборонно-промышленным комплексом появились новые задачи – обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа, нарастить выпуск вооружений, военной техники и экипировки. Нефтегазоперерабатывающие компании и производители удобрений выстраивают работу с учетом ограничительных мер, связанных с экономическими санкциями. Многие другие предприятия также налаживают логистические цепочки и ищут новых партнеров", – заключил Махонин, добавив, что при решении всех этих вопросов власти региона и представители промышленности Пермского края стараются "работать вместе, сообща".
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пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
16:22 02.12.2022
 

За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости. Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В пятницу в рамках VII Пермского инженерно-промышленного форума губернатор региона Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом на расширенном заседании Совета директоров промышленных предприятий. Темой совещания стали "Действующие меры развития промышленности. Реалии. Точки роста".
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По словам Махонина, Пермский край исторически является одним из индустриальных центров России, а от темпов развития промышленности, "от гибкости предприятий и их готовности непрерывно адаптироваться к новым условиям работы зависит благополучие не только Пермского края, но и всей страны".
Махонин добавил, что федеральные и региональные органы власти ведут постоянную работу над разработкой и внедрением мер поддержки реального сектора экономики.
"За 2022 год краевые власти присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта 22 инициативам бизнеса, а Фонд развития промышленности РФ профинансировал более 30 проектов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба губернатора Махонина.
Глава Пермского края также напомнил, что в текущем году Правительство РФ одобрило создание первой в регионе особой экономической зоны. По его словам, сейчас более 15 компаний намерены реализовать свои инвестпроекты на территории ОЭЗ.
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Как отметили в пресс-службе губернатора, на заседании представители крупных промышленных предприятий поделились опытом работы в новых экономических условиях и предложениями по сотрудничеству с властями.
"Перед нашим оборонно-промышленным комплексом появились новые задачи – обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа, нарастить выпуск вооружений, военной техники и экипировки. Нефтегазоперерабатывающие компании и производители удобрений выстраивают работу с учетом ограничительных мер, связанных с экономическими санкциями. Многие другие предприятия также налаживают логистические цепочки и ищут новых партнеров", – заключил Махонин, добавив, что при решении всех этих вопросов власти региона и представители промышленности Пермского края стараются "работать вместе, сообща".
 
Пермский крайДмитрий Махонин
 
 
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