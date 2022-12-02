https://ria.ru/20221202/investproekty-1835926872.html

За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных

За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных - РИА Новости, 02.12.2022

За год в Пермском крае 22 инвестпроектам присвоен статус приоритетных

Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:22

2022-12-02T16:22

2022-12-02T16:22

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости. Власти Пермского края в текущем году присвоили статус приоритетных 22 инвестиционным проектам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу в рамках VII Пермского инженерно-промышленного форума губернатор региона Дмитрий Махонин выступил с приветственным словом на расширенном заседании Совета директоров промышленных предприятий. Темой совещания стали "Действующие меры развития промышленности. Реалии. Точки роста".По словам Махонина, Пермский край исторически является одним из индустриальных центров России, а от темпов развития промышленности, "от гибкости предприятий и их готовности непрерывно адаптироваться к новым условиям работы зависит благополучие не только Пермского края, но и всей страны".Махонин добавил, что федеральные и региональные органы власти ведут постоянную работу над разработкой и внедрением мер поддержки реального сектора экономики."За 2022 год краевые власти присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта 22 инициативам бизнеса, а Фонд развития промышленности РФ профинансировал более 30 проектов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба губернатора Махонина.Глава Пермского края также напомнил, что в текущем году Правительство РФ одобрило создание первой в регионе особой экономической зоны. По его словам, сейчас более 15 компаний намерены реализовать свои инвестпроекты на территории ОЭЗ.Как отметили в пресс-службе губернатора, на заседании представители крупных промышленных предприятий поделились опытом работы в новых экономических условиях и предложениями по сотрудничеству с властями."Перед нашим оборонно-промышленным комплексом появились новые задачи – обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа, нарастить выпуск вооружений, военной техники и экипировки. Нефтегазоперерабатывающие компании и производители удобрений выстраивают работу с учетом ограничительных мер, связанных с экономическими санкциями. Многие другие предприятия также налаживают логистические цепочки и ищут новых партнеров", – заключил Махонин, добавив, что при решении всех этих вопросов власти региона и представители промышленности Пермского края стараются "работать вместе, сообща".

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/truby-1835361501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/stal-1831684723.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин