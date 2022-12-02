https://ria.ru/20221202/dnepropetrovsk-1835943227.html
Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе
Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе - РИА Новости, 02.12.2022
Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе
Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов опроверг информацию о взрывах в городе. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:01
2022-12-02T17:01
2022-12-02T17:01
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
украина
борис филатов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов опроверг информацию о взрывах в городе.Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") сообщило, что взрывы прозвучали в украинском Днепропетровске, в области была объявлена воздушная тревога."Дорогие жители Днепра, дым, который вы видели в телеграм-каналах - это результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Так совпало", - написал он в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, борис филатов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Борис Филатов
Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе
Мэр Днепропетровска Филатов: дым на видео из соцсетей связан с работой металлургов