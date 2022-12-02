https://ria.ru/20221202/dnepropetrovsk-1835943227.html

Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе

Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе - РИА Новости, 02.12.2022

Мэр Днепропетровска опроверг информацию о взрывах в городе

Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов опроверг информацию о взрывах в городе. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:01

2022-12-02T17:01

2022-12-02T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

борис филатов

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов опроверг информацию о взрывах в городе.Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") сообщило, что взрывы прозвучали в украинском Днепропетровске, в области была объявлена воздушная тревога."Дорогие жители Днепра, дым, который вы видели в телеграм-каналах - это результат охлаждения кокса нашими уважаемыми металлургами, а не взрыв. Так совпало", - написал он в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

днепропетровск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровск, украина, борис филатов