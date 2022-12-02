https://ria.ru/20221202/byudzhet-1835882740.html

Воронежская облдума приняла в первом чтении бюджет области на 2023 год

Воронежская облдума приняла в первом чтении бюджет области на 2023 год - РИА Новости, 02.12.2022

Воронежская облдума приняла в первом чтении бюджет области на 2023 год

Депутаты парламента Воронежской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год, который предусматривает дефицит в размере 13,9... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:31

2022-12-02T14:31

2022-12-02T14:31

воронежская область

экономика

владимир нетесов

воронежская область

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 2 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Воронежской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2023 год, который предусматривает дефицит в размере 13,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении заксобрания.Принятие облдумой бюджета Воронежской области на 2023 год в первом чтении состоялось в ходе заседания 2 декабря. Ранее проект бюджета был одобрен региональным парламентом в ходе "нулевого" чтения. К проекту были представлены предложения от депутатского корпуса и исполнительной власти, а также уточнения в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета."После первого чтения общий объем доходов бюджета прогнозируется в объеме почти 156,7 миллиарда рублей. Общий объем расходов запланирован в сумме более 170,6 миллиарда рублей. Размер дефицита в 2023 году прогнозируется в размере около 13,9 миллиарда рублей. Он является чисто техническим, поскольку имеет гарантированные источники погашения", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, бюджет сохраняет социальную направленность."Ключевым приоритетом бюджетной политики области в части расходов остается обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижению безработицы, исполнению социально значимых обязательств", – отметил спикер регионального парламента.Проект областного бюджета сформирован на основе 24 государственных программ Воронежской области. Программные расходы предусмотрены в объеме 167,2 миллиарда рублей (98% общего объема расходов).На реализацию региональных программ в рамках нацпроеков в Воронежской области в 2023 году запланировано почти 29,5 миллиарда рублей, в том числе средства из самого областного бюджета составят более 15,8 миллиарда рублей."Бюджет развития", который включает средства, направляемые на поддержку инвестиционной деятельности, капитальные вложения и стимулирование деловой активности, в 2023 году запланирован в размере 50,25 миллиарда рублей. В частности, в рамках "бюджета развития" ассигнования областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) в 2023 году запланированы в размере почти 28,8 миллиарда рублей, что на 24% больше, чем в 2022 году.На областную адресную программу капитального ремонта на 2023 год заложено свыше 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221202/byudzhet-1835867199.html

https://ria.ru/20221121/natsproekt-1833176759.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума