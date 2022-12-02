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Доходы бюджета Воронежской области увеличились на девять миллиардов рублей - РИА Новости, 02.12.2022
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Доходы бюджета Воронежской области увеличились на девять миллиардов рублей
Доходы бюджета Воронежской области увеличились на девять миллиардов рублей - РИА Новости, 02.12.2022
Доходы бюджета Воронежской области увеличились на девять миллиардов рублей
Доходная часть бюджета Воронежской области на 2022 год увеличена на 9 миллиардов рублей, которые пойдут на социальные выплаты, поддержку агропромышленного... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:53
2022-12-02T13:53
воронежская область
владимир нетесов
воронежская область
воронеж
воронежская областная дума
россия
бюджет
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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Доходная часть бюджета Воронежской области на 2022 год увеличена на 9 миллиардов рублей, которые пойдут на социальные выплаты, поддержку агропромышленного комплекса и развитие дорожной инфраструктуры региона, сообщает в пятницу областная дума.Очередные корректировки в бюджете региона на 2022 год согласованы в ходе 26-го заседания Воронежской областной думы, состоявшегося 2 декабря."Необходимость внесения изменений связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами правительства региона, а также внутри их смет. В результате принятых изменений уточняются как доходы, так расходы бюджета. Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются на 9 миллиардов рублей и составят почти 163,6 миллиарда рублей, расходы — примерно на 9,5 миллиарда рублей и составят 196,5 миллиарда рублей", — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Таким образом, по его словам, дефицит бюджета увеличивается на 467 миллионов рублей."Он составит 32,9 миллиарда рублей, но, как и прежде, остается исключительно техническим, поскольку имеет источники погашения", — сказал Нетёсов.На 5,8 миллиарда рублей бюджет региона увеличивается за счет собственных доходов. Кроме того, безвозмездные поступления от других бюджетов составили 3,2 миллиарда рублей. Как отмечает областная дума, часть этих средств пойдет на выплаты для детей от 3 до 7 лет, выплаты на третьего и последующих детей, выплаты гражданам в рамках соцконтрактов, комплексное развитие сельских территорий, поддержку предприятий АПК, создание новых мест в школах, ликвидацию несанкционированных свалок.За счет перераспределения и увеличения объема собственных доходов, выросли бюджетные ассигнования ряду департаментов. В частности, департамент дорожной деятельности получает дополнительно более 3,1 миллиарда рублей. Из них 2,5 миллиарда пойдет на формирование муниципального дорожного фонда Воронежа.Почти 375,5 миллиона рублей распределено департаменту здравоохранения. В том числе 32 миллиона рублей на приобретение противовирусных лекарственных препаратов, дополнительно 168 миллиона рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с редкими заболеваниями.Департаменту соцзащиты области направят свыше 1,1 миллиарда рублей. Столько же получит департамент промышленности и транспорта области. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона дополнительно перечислят 272,6 миллиона рублей, а департаменту аграрной политики распределили - 630,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221128/byudzhet-1834815467.html
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владимир нетесов, воронежская область, воронеж, воронежская областная дума, россия, бюджет
Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская область, Воронеж, Воронежская областная Дума, Россия, Бюджет
13:53 02.12.2022
 
Доходы бюджета Воронежской области увеличились на девять миллиардов рублей

Доходы бюджета Воронежской области на 2022 год увеличились на девять миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛист с денежными купюрами номиналом 100 рублей
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Доходная часть бюджета Воронежской области на 2022 год увеличена на 9 миллиардов рублей, которые пойдут на социальные выплаты, поддержку агропромышленного комплекса и развитие дорожной инфраструктуры региона, сообщает в пятницу областная дума.
Очередные корректировки в бюджете региона на 2022 год согласованы в ходе 26-го заседания Воронежской областной думы, состоявшегося 2 декабря.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
28 ноября, 16:40Воронежская область
Доходы и расходы бюджета Воронежской области были увеличены
"Необходимость внесения изменений связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами правительства региона, а также внутри их смет. В результате принятых изменений уточняются как доходы, так расходы бюджета. Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются на 9 миллиардов рублей и составят почти 163,6 миллиарда рублей, расходы — примерно на 9,5 миллиарда рублей и составят 196,5 миллиарда рублей", — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Таким образом, по его словам, дефицит бюджета увеличивается на 467 миллионов рублей.
"Он составит 32,9 миллиарда рублей, но, как и прежде, остается исключительно техническим, поскольку имеет источники погашения", — сказал Нетёсов.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 18:54Воронежская область
Более 26 миллиардов рублей направит Воронежская область на нацпроекты
На 5,8 миллиарда рублей бюджет региона увеличивается за счет собственных доходов. Кроме того, безвозмездные поступления от других бюджетов составили 3,2 миллиарда рублей. Как отмечает областная дума, часть этих средств пойдет на выплаты для детей от 3 до 7 лет, выплаты на третьего и последующих детей, выплаты гражданам в рамках соцконтрактов, комплексное развитие сельских территорий, поддержку предприятий АПК, создание новых мест в школах, ликвидацию несанкционированных свалок.
За счет перераспределения и увеличения объема собственных доходов, выросли бюджетные ассигнования ряду департаментов. В частности, департамент дорожной деятельности получает дополнительно более 3,1 миллиарда рублей. Из них 2,5 миллиарда пойдет на формирование муниципального дорожного фонда Воронежа.
Почти 375,5 миллиона рублей распределено департаменту здравоохранения. В том числе 32 миллиона рублей на приобретение противовирусных лекарственных препаратов, дополнительно 168 миллиона рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с редкими заболеваниями.
Департаменту соцзащиты области направят свыше 1,1 миллиарда рублей. Столько же получит департамент промышленности и транспорта области. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона дополнительно перечислят 272,6 миллиона рублей, а департаменту аграрной политики распределили - 630,7 миллиона рублей.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:55Воронежская область
Владимир Нетесов: бюджет Воронежской области сохраняет социальный характер
 
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областьВоронежВоронежская областная ДумаРоссияБюджет
 
 
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