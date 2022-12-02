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The Telegraph: Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании - РИА Новости, 02.12.2022
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The Telegraph: Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании
The Telegraph: Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании - РИА Новости, 02.12.2022
The Telegraph: Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании
Российская специальная военная операция на Украине обнажила критическую уязвимость британской артиллерии, пишет обозреватель The Telegraph Доминик Николлз со... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:29
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в мире
россия
великобритания
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине обнажила критическую уязвимость британской артиллерии, пишет обозреватель The Telegraph Доминик Николлз со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса.По словам главы военного ведомства, армия Соединенного Королевства может принять на вооружение ракеты нового поколения, поскольку боевые действия на Украине показали, что британские артиллерийские системы безнадежно устарели и нуждаются в модернизации. Самоходные гаубицы AS-90, составляющие костяк вооруженных сил, значительно уступают по характеристикам аналогам из других стран, уточнил Уоллес.По информации издания, Лондон планирует выделить на эти цели дополнительные 24 миллиарда фунтов стерлингов, при этом не всю сумму направят на замену боеприпасов. Около половины средств зарезервируют для опытно-конструкторских проектов и исследований, еще шесть миллиардов уйдет на заполнение "черной дыры" в бюджете министерства, говорится в статье.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Великобритания, США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829716197.html
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в мире, россия, великобритания, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины
16:29 02.12.2022 (обновлено: 16:43 02.12.2022)
 
The Telegraph: Россия обнажила критическую уязвимость Великобритании

The Telegraph: российская спецоперация на Украине обнажила критическую уязвимость Британии

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине обнажила критическую уязвимость британской артиллерии, пишет обозреватель The Telegraph Доминик Николлз со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса.
По словам главы военного ведомства, армия Соединенного Королевства может принять на вооружение ракеты нового поколения, поскольку боевые действия на Украине показали, что британские артиллерийские системы безнадежно устарели и нуждаются в модернизации. Самоходные гаубицы AS-90, составляющие костяк вооруженных сил, значительно уступают по характеристикам аналогам из других стран, уточнил Уоллес.
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По информации издания, Лондон планирует выделить на эти цели дополнительные 24 миллиарда фунтов стерлингов, при этом не всю сумму направят на замену боеприпасов. Около половины средств зарезервируют для опытно-конструкторских проектов и исследований, еще шесть миллиардов уйдет на заполнение "черной дыры" в бюджете министерства, говорится в статье.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса Великобритания, США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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