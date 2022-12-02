https://ria.ru/20221202/biznes-igry-1835937405.html

В Москве начинающих предпринимателей подготовят при помощи бизнес-игры

В Москве начинающих предпринимателей подготовят при помощи бизнес-игры - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве начинающих предпринимателей подготовят при помощи бизнес-игры

В Москве 4 декабря пройдёт инновационный тренинг в форме бизнес-игры для предпринимателей, которые делают первые шаги в бизнесе, сообщает пресс-служба АНО... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:49

2022-12-02T16:49

2022-12-02T17:19

экономика

ано «развитие человеческого капитала»

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

москва

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Москве 4 декабря пройдёт инновационный тренинг в форме бизнес-игры для предпринимателей, которые делают первые шаги в бизнесе, сообщает пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала".Серия мероприятий организована при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и проходит в рамках проекта "Бизнес уикенд".По словам организаторов, участникам игры предстоит с нуля, в условиях, близких к реальному рынку, построить свой бизнес, нанять сотрудников, завоевать долю рынка и обеспечить поток прибыли. На старте участники получат от организаторов список необходимых для реализации проекта ресурсов. Возраст участников – от 14 до 35 лет."Каждый участник прокачает навыки работы в команде и ведения переговоров, научится генерировать бизнес-идеи в выбранном направлении, получит представление о работе реального рынка и зарядится мотивацией на создание и реализацию собственного дела", - отмечается в сообщении.Как обещают организаторы, в качестве бонуса для игроков будет организована встреча с самыми успешными предпринимателями Москвы, которые расскажут об историях своего успеха, поделятся опытом, дадут практические советы.Подобные тренинги "Бизнес уикенд" проводит на постоянной основе и самые активные их участники, которые регулярно приходят играть со своей командой, 12 декабря смогут получить "умные" часы.Всех желающих сделать первые шаги в бизнесе ждут 4 декабря, с 12:00 до 16:00 в коворкинге "Цифровое деловое пространство" на Покровке.Первые деловые игры возникли еще в 1932 году как отклик на потребность промышленности в квалифицированных кадрах, и сразу же завоевали большую популярность. Метод деловых игр использовался для ускорения управления предприятиями во время индустриализации страны. Первая в мире деловая игра называлась "Развертывание производства сборочного цеха новопостроенного Литовского завода пишущих машин в пусковом периоде" (или "Пуск цеха"). За рубежом первые деловые игры были впервые опробованы в США, в 1950-е годы.На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч видов обучающих игр. Они используются как для обучения менеджеров в вузах и колледжах, так и в процессе производства на предприятиях и в сфере услуг для выработки наиболее обоснованных решений, в НИОКР, а также в министерствах и ведомствах, финансовой сфере и вооруженных силах.

https://ria.ru/20221021/professiya-1825712032.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, ано «развитие человеческого капитала», алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва