Рейтинг@Mail.ru
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/bayden-1835761198.html
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона - РИА Новости, 02.12.2022
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона
Телеведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс высмеял долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в ходе визита последнего в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T07:26
2022-12-02T07:26
в мире
эммануэль макрон
джо байден
сша
франция
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835760737_0:0:862:485_1920x0_80_0_0_54aa8e55692156dd62399d78825597c3.jpg
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Телеведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс высмеял долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в ходе визита последнего в Вашингтон.На кадрах со встречи видно, что рукопожатие двух лидеров продолжалось более 30 секунд."До сих пор Джо не слишком преуспевал в том, чтобы произвести впечатление на французского лидера, а это ему необходимо", - отметил Уоттерс. По его словам, прошлым летом Макрон раскритиковал своего коллегу за поспешный уход из Афганистана, из-за чего у США "возникли проблемы со старейшим союзником"."А сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать. Помните, никто не связывается с Байденом (фраза американского лидера с нецензурным словом, ранее случайно попавшая в эфир ТВ. – ред.). Был ли это ирландский силовой прием, поцелуй смерти, я хочу сказать: что это такое", - сыронизировал телеведущий.Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Байденом в Белом доме.
https://ria.ru/20221201/makron-1835492337.html
сша
франция
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835760737_0:0:862:647_1920x0_80_0_0_b3320e80cdba3b58bf05577dc36dc55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, вашингтон (штат)
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция, Вашингтон (штат)
07:26 02.12.2022
 
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона

Ведущий Fox Уоттерс высмеял Джо Байдена, "схватившего" за руку президента Франции Макрона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Телеведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс высмеял долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в ходе визита последнего в Вашингтон.
На кадрах со встречи видно, что рукопожатие двух лидеров продолжалось более 30 секунд.
"До сих пор Джо не слишком преуспевал в том, чтобы произвести впечатление на французского лидера, а это ему необходимо", - отметил Уоттерс. По его словам, прошлым летом Макрон раскритиковал своего коллегу за поспешный уход из Афганистана, из-за чего у США "возникли проблемы со старейшим союзником".
"А сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать. Помните, никто не связывается с Байденом (фраза американского лидера с нецензурным словом, ранее случайно попавшая в эфир ТВ. – ред.). Был ли это ирландский силовой прием, поцелуй смерти, я хочу сказать: что это такое", - сыронизировал телеведущий.
Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Байденом в Белом доме.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в посольстве Франции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:30
Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами
 
В миреЭммануэль МакронДжо БайденСШАФранцияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала