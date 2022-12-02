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Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона - РИА Новости, 02.12.2022
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона
Телеведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс высмеял долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в ходе визита последнего в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T07:26
2022-12-02T07:26
2022-12-02T07:26
в мире
эммануэль макрон
джо байден
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Телеведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс высмеял долгое рукопожатие президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в ходе визита последнего в Вашингтон.На кадрах со встречи видно, что рукопожатие двух лидеров продолжалось более 30 секунд."До сих пор Джо не слишком преуспевал в том, чтобы произвести впечатление на французского лидера, а это ему необходимо", - отметил Уоттерс. По его словам, прошлым летом Макрон раскритиковал своего коллегу за поспешный уход из Афганистана, из-за чего у США "возникли проблемы со старейшим союзником"."А сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать. Помните, никто не связывается с Байденом (фраза американского лидера с нецензурным словом, ранее случайно попавшая в эфир ТВ. – ред.). Был ли это ирландский силовой прием, поцелуй смерти, я хочу сказать: что это такое", - сыронизировал телеведущий.Макрон находится с официальным визитом в США с 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с Байденом в Белом доме.
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, вашингтон (штат)
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция, Вашингтон (штат)
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона
Ведущий Fox Уоттерс высмеял Джо Байдена, "схватившего" за руку президента Франции Макрона