https://ria.ru/20221202/aksenov-1835773716.html

Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области

Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2022

Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил зону спецоперации в Запорожской области. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:27

2022-12-02T09:27

2022-12-02T09:27

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей аксенов (политик)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил зону спецоперации в Запорожской области."Совместно с заместителем министра обороны Российской Федерации Тимуром Вадимовичем Ивановым проинспектировали зону ответственности наших бойцов в Запорожской области и обсудили вопросы безопасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким."Гордимся нашими парнями!" - подчеркнул Аксенов.В частности, глава республики сопроводил свою поездку фото и видео с военнослужащими с мест возведения фортификационных сооружений.

https://ria.ru/20221130/gagloev-1835256532.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей аксенов (политик), запорожская область