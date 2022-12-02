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Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/aksenov-1835773716.html
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил зону спецоперации в Запорожской области. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:27
2022-12-02T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей аксенов (политик)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил зону спецоперации в Запорожской области."Совместно с заместителем министра обороны Российской Федерации Тимуром Вадимовичем Ивановым проинспектировали зону ответственности наших бойцов в Запорожской области и обсудили вопросы безопасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким."Гордимся нашими парнями!" - подчеркнул Аксенов.В частности, глава республики сопроводил свою поездку фото и видео с военнослужащими с мест возведения фортификационных сооружений.
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Дарья Буймова
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безопасность, сергей аксенов (политик), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Запорожская область
09:27 02.12.2022
 
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области

Глава Крыма Аксенов посетил зону спецоперации в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил зону спецоперации в Запорожской области.
"Совместно с заместителем министра обороны Российской Федерации Тимуром Вадимовичем Ивановым проинспектировали зону ответственности наших бойцов в Запорожской области и обсудили вопросы безопасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким.
"Гордимся нашими парнями!" - подчеркнул Аксенов.
В частности, глава республики сопроводил свою поездку фото и видео с военнослужащими с мест возведения фортификационных сооружений.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи с военнослужащими 4-ой военной базы и добровольцами из Южной Осетии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 13:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей Аксенов (политик)Запорожская область
 
 
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