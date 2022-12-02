https://ria.ru/20221202/aksenov-1835773716.html
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил зону спецоперации в Запорожской области. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:27
2022-12-02T09:27
2022-12-02T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей аксенов (политик)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посетил зону спецоперации в Запорожской области."Совместно с заместителем министра обороны Российской Федерации Тимуром Вадимовичем Ивановым проинспектировали зону ответственности наших бойцов в Запорожской области и обсудили вопросы безопасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким."Гордимся нашими парнями!" - подчеркнул Аксенов.В частности, глава республики сопроводил свою поездку фото и видео с военнослужащими с мест возведения фортификационных сооружений.
https://ria.ru/20221130/gagloev-1835256532.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f1c76241ce48b53e71f97d181bbeab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей аксенов (политик), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Запорожская область
Глава Крыма посетил зону спецоперации в Запорожской области
Глава Крыма Аксенов посетил зону спецоперации в Запорожской области