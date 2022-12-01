https://ria.ru/20221201/zhukov-1835694012.html

В Калужской области отметили 126-летие маршала Жукова

В Калужской области отметили 126-летие маршала Жукова - РИА Новости, 01.12.2022

В Калужской области отметили 126-летие маршала Жукова

Торжественные мероприятия, посвященные 126-ой годовщине со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Победы Георгия Жукова, прошли в четверг на его РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:43

2022-12-01T18:43

2022-12-01T18:43

калужская область

калужская область

георгий жуков

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 1 дек – РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 126-ой годовщине со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Победы Георгия Жукова, прошли в четверг на его родине, в Калужской области, сообщает правительство региона.В деревне Стрелковка, где родился великий полководец, прошло торжественное открытие обновлённого мемориального комплекса "Родина маршала Г.К. Жукова" и экспозиции в доме Жукова. Гости возложили цветы к памятнику полководцу и осмотрели экспонаты дома-музея. В мемориальном комплексе филиала Музея Победы "Музей Г.К. Жукова" открылись выставки "Маршал Жуков – муж и отец", "Москва – за нами!".На территории перед музеем состоялся торжественный митинг. Обращаясь к собравшимся, губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что Георгий Жуков стал символом Победы."Сегодня непростое время. Очень многое перекликается в нашей сегодняшней ситуации с нашей историей. Нам снова приходится с оружием в руках защищать свою независимость и безопасность. Бороться с фашизмом, который, как казалось, навсегда ушел из нашей жизни… Пришло время всему миру понять, что фашизм, побежденный Советским Союзом, не поднимет голову в наше время", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства."И когда мы говорим слова уважения Маршалу Победы, мы говорим слова благодарности нашим бойцам, которые сегодня отдают жизни за нашу свободу. Превыше всего любить и защищать Родину и Отечество. Все остальное потом. Так жил Георгий Константинович Жуков и, так надо жить нам", - подчеркнул глава региона.Правнучка Георгия Константиновича – Варвара Ерохина – поблагодарила руководство и жителей области за работу по сохранению памяти о герое. "Это большая радость видеть сегодня столько людей, среди которых большинство – молодежь. На самом деле, понимание того, что семья – не одна, и с семьей есть так много людей, которые помнят, которые борются за память маршала – великое счастье. И Георгий Константинович сейчас очень всеми бы гордился, смущался", – сказала она.Варвара Ерохина напомнила об одной важной черте характера Маршала Победы. "Для него на первом месте всегда стояли люди, которые были рядом. И только в самом конце он был сам для себя", – отметила правнучка.Завершились мероприятия возложением цветов к бюсту Жукова.

https://ria.ru/20221129/shkola-1835117957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калужская область, георгий жуков, владислав шапша, россия