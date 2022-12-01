Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы
Зеленский отказал петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, следует из его ответа на петицию, размещенную на его сайте.
В своем ответе Зеленский апеллировал к законам Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которым военнослужащие, проходящие службу во время мобилизации, могут быть уволены только по возрасту, состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда и по семейным обстоятельствам.
"А значит в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено", - говорится в ответе Зеленского на петицию.
Петиция с просьбой ограничить срок призыва, предоставить разрешить демобилизацию по желанию мобилизованных военнослужащих, отслуживших один год, а также предоставить таким военнослужащим отсрочку от следующей волны мобилизации была размещена на сайте Зеленского еще в сентябре и набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.
Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года