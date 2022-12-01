https://ria.ru/20221201/zelenskiy-1835736706.html

Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы

Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы - РИА Новости, 01.12.2022

Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы

Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, следует из его ответа на петицию,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:33

2022-12-01T22:33

2022-12-01T22:33

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, следует из его ответа на петицию, размещенную на его сайте.В своем ответе Зеленский апеллировал к законам Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которым военнослужащие, проходящие службу во время мобилизации, могут быть уволены только по возрасту, состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда и по семейным обстоятельствам."А значит в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено", - говорится в ответе Зеленского на петицию.Петиция с просьбой ограничить срок призыва, предоставить разрешить демобилизацию по желанию мобилизованных военнослужащих, отслуживших один год, а также предоставить таким военнослужащим отсрочку от следующей волны мобилизации была размещена на сайте Зеленского еще в сентябре и набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года

https://ria.ru/20221130/vsu-1835384490.html

https://ria.ru/20221128/pogranichniki-1834787748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины