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Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/zelenskiy-1835736706.html
Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы
Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы - РИА Новости, 01.12.2022
Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы
Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, следует из его ответа на петицию,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:33
2022-12-01T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, следует из его ответа на петицию, размещенную на его сайте.В своем ответе Зеленский апеллировал к законам Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которым военнослужащие, проходящие службу во время мобилизации, могут быть уволены только по возрасту, состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда и по семейным обстоятельствам."А значит в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено", - говорится в ответе Зеленского на петицию.Петиция с просьбой ограничить срок призыва, предоставить разрешить демобилизацию по желанию мобилизованных военнослужащих, отслуживших один год, а также предоставить таким военнослужащим отсрочку от следующей волны мобилизации была размещена на сайте Зеленского еще в сентябре и набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года
https://ria.ru/20221130/vsu-1835384490.html
https://ria.ru/20221128/pogranichniki-1834787748.html
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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
22:33 01.12.2022
 
Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы

Зеленский отказал петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский отказал в просьбе разрешить демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, следует из его ответа на петицию, размещенную на его сайте.
В своем ответе Зеленский апеллировал к законам Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которым военнослужащие, проходящие службу во время мобилизации, могут быть уволены только по возрасту, состоянию здоровья, в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда и по семейным обстоятельствам.
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"А значит в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено", - говорится в ответе Зеленского на петицию.
Петиция с просьбой ограничить срок призыва, предоставить разрешить демобилизацию по желанию мобилизованных военнослужащих, отслуживших один год, а также предоставить таким военнослужащим отсрочку от следующей волны мобилизации была размещена на сайте Зеленского еще в сентябре и набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.
Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года
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