06:53 01.12.2022 (обновлено: 10:36 01.12.2022)
В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день
В России вступил в силу закон о заморозке за один день активов по решениям Совбеза ООН
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.
Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, согласно которому срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН, был сокращен до одного дня.
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Ранее общее время с момента решения Совбеза ООН и до момента заморозки активов в Российской Федерации составляло до трех рабочих дней, теперь оно составит до одного дня. Также Росфинмониторинг будет уведомлять о таком решении заморозить операции указанных лиц финансовые организации в срок до четырех часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов. Эти изменения соответствуют рекомендациям шесть и семь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев могут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.
Отмечается, что на размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН.
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