https://ria.ru/20221201/zakon-1835445242.html

В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день - РИА Новости, 01.12.2022

В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T06:53

2022-12-01T06:53

2022-12-01T10:36

владимир путин

россия

оон

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет безопасности оон

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, согласно которому срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН, был сокращен до одного дня.Ранее общее время с момента решения Совбеза ООН и до момента заморозки активов в Российской Федерации составляло до трех рабочих дней, теперь оно составит до одного дня. Также Росфинмониторинг будет уведомлять о таком решении заморозить операции указанных лиц финансовые организации в срок до четырех часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов. Эти изменения соответствуют рекомендациям шесть и семь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев могут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.Отмечается, что на размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН.

https://ria.ru/20221116/spisok-1831914925.html

https://ria.ru/20211029/narkotiki-1756938880.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет безопасности оон, экономика