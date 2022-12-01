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В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день - РИА Новости, 01.12.2022
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В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день
В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день - РИА Новости, 01.12.2022
В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день
Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T06:53
2022-12-01T10:36
владимир путин
россия
оон
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
совет безопасности оон
экономика
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, согласно которому срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН, был сокращен до одного дня.Ранее общее время с момента решения Совбеза ООН и до момента заморозки активов в Российской Федерации составляло до трех рабочих дней, теперь оно составит до одного дня. Также Росфинмониторинг будет уведомлять о таком решении заморозить операции указанных лиц финансовые организации в срок до четырех часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов. Эти изменения соответствуют рекомендациям шесть и семь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев могут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.Отмечается, что на размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН.
https://ria.ru/20221116/spisok-1831914925.html
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владимир путин, россия, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет безопасности оон, экономика
Владимир Путин, Россия, ООН, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет Безопасности ООН, Экономика
06:53 01.12.2022 (обновлено: 10:36 01.12.2022)
 
В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

В России вступил в силу закон о заморозке за один день активов по решениям Совбеза ООН

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.
Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, согласно которому срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН, был сокращен до одного дня.
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Ранее общее время с момента решения Совбеза ООН и до момента заморозки активов в Российской Федерации составляло до трех рабочих дней, теперь оно составит до одного дня. Также Росфинмониторинг будет уведомлять о таком решении заморозить операции указанных лиц финансовые организации в срок до четырех часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов. Эти изменения соответствуют рекомендациям шесть и семь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев могут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.
Отмечается, что на размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН.
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