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Малый турбизнес привлек 7,5 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 01.12.2022
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Малый турбизнес привлек 7,5 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП
Малый турбизнес привлек 7,5 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 01.12.2022
Малый турбизнес привлек 7,5 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП
Малый и средний бизнес из сферы туризма с начала года получил при поддержке Корпорации МСП финансирование на общую сумму 7,5 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:33
2022-12-01T12:33
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес из сферы туризма с начала года получил при поддержке Корпорации МСП финансирование на общую сумму 7,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба института развития.Привлеченные кредитные средства были направлены предпринимателями на развитие туристической инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц и отелей."Предприниматели, ведущие деятельность в туристической отрасли, могут воспользоваться широким арсеналом мер поддержки на разные цели. Здесь мы говорим и про "зонтичные" поручительства, которые помогают получить кредит в случае нехватки залогового обеспечения, и непосредственно про кредитные программы, в частности, нашу льготную программу кредитования по ставкам 2,5% и 4%. Очень важно, что они помогают вовремя и качественно удовлетворить повышенный спрос со стороны наших граждан во внутреннем туризме", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении отмечается, что почти 1,4 тысячи кредитов на сумму более 3,6 миллиарда рублей микро-, малый и средний бизнес из туристической отрасли получил с использованием "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. Средний размер кредита - чуть менее 2,6 миллиона рублей. Привлеченные средства направлены на проведение ремонта, закупку мебели и техники, в том числе для хостелов и мини-гостиниц.Еще около 420 миллионов рублей предприниматели из сферы туризма получили в виде кредитов, обеспеченных в рамках традиционного гарантийного механизма Корпорации МСП.В свою очередь, программа стимулирования кредитования, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту, позволила привлечь малому и среднему бизнесу туристической отрасли 3,4 миллиарда рублей. Средняя ставка по таким кредитам составила 10,8% годовых.Среди лидеров по привлечению финансирования - регионы с высоким туристическим потенциалом: Москва (1,08 миллиарда рублей), Краснодарский край (850 миллионов), Санкт-Петербург (833 миллиона), Республика Башкортостан (412 миллионов), Новосибирская область (303 миллионов), Московская область (294 миллиона), Калининградская область (251 миллион), Свердловская область (176 миллионов), Челябинская область (173 миллиона), Красноярский край (169 миллионов рублей).Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с предпринимателями отметил, что наличие необходимого количества гостиниц в регионах играет важную роль для развития туризма. "Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей", - приводятся на сайте ведомства слова министра. Он также указал, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит МСП активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.
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корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), александр исаевич, экономика
Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Александр Исаевич, Экономика
12:33 01.12.2022
 

Малый турбизнес привлек 7,5 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП

© Depositphotos.com / kalinovsky Отель
Отель - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Depositphotos.com / kalinovsky
Отель
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес из сферы туризма с начала года получил при поддержке Корпорации МСП финансирование на общую сумму 7,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба института развития.
Привлеченные кредитные средства были направлены предпринимателями на развитие туристической инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц и отелей.
"Предприниматели, ведущие деятельность в туристической отрасли, могут воспользоваться широким арсеналом мер поддержки на разные цели. Здесь мы говорим и про "зонтичные" поручительства, которые помогают получить кредит в случае нехватки залогового обеспечения, и непосредственно про кредитные программы, в частности, нашу льготную программу кредитования по ставкам 2,5% и 4%. Очень важно, что они помогают вовремя и качественно удовлетворить повышенный спрос со стороны наших граждан во внутреннем туризме", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
В сообщении отмечается, что почти 1,4 тысячи кредитов на сумму более 3,6 миллиарда рублей микро-, малый и средний бизнес из туристической отрасли получил с использованием "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. Средний размер кредита - чуть менее 2,6 миллиона рублей. Привлеченные средства направлены на проведение ремонта, закупку мебели и техники, в том числе для хостелов и мини-гостиниц.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа 2021, 15:23
МСП Банк включен в программу льготного кредитования на развитие туризма
Еще около 420 миллионов рублей предприниматели из сферы туризма получили в виде кредитов, обеспеченных в рамках традиционного гарантийного механизма Корпорации МСП.
В свою очередь, программа стимулирования кредитования, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту, позволила привлечь малому и среднему бизнесу туристической отрасли 3,4 миллиарда рублей. Средняя ставка по таким кредитам составила 10,8% годовых.
Среди лидеров по привлечению финансирования - регионы с высоким туристическим потенциалом: Москва (1,08 миллиарда рублей), Краснодарский край (850 миллионов), Санкт-Петербург (833 миллиона), Республика Башкортостан (412 миллионов), Новосибирская область (303 миллионов), Московская область (294 миллиона), Калининградская область (251 миллион), Свердловская область (176 миллионов), Челябинская область (173 миллиона), Красноярский край (169 миллионов рублей).
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с предпринимателями отметил, что наличие необходимого количества гостиниц в регионах играет важную роль для развития туризма. "Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей", - приводятся на сайте ведомства слова министра. Он также указал, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит МСП активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.
Логотип корпорации МСП
3 ноября, 10:00
Льготные инвесткредиты получили 85 отельеров и предприятий логистики
 
Корпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Александр ИсаевичЭкономика
 
 
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